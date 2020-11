Oyentes indignados con el sueldo de los diputados: "Ellos se quejan mientras yo no tengo para comer"

Las declaraciones de José Miguel Barragán en los micrófonos de COPE Canarias donde destacaba que su partido no ve que de momento se den las condiciones necesarias para una bajada de sueldo de los representantes públicos ha generado controversia en los oyentes. En el Parlamento de Canarias están publicados los salarios de nuestros representantes.

Cada diputado disfruta de un sueldo bruto al mes de 3975,09 euros, con independencia de sus responsabilidades dentro de la cámara. Es precisamente la labor que desarrollan , el elemento diferenciador de la nómina que reciben.

El Presidente de la Cámara recibe el complemento más sustancioso. En este caso hablamos de 2.239,63 euros, que hay que añadir a su sueldo base, lo que le sitúa por encima de los 6.000 euros brutos al mes.

Hay otras responsabilidades que llevan acompañado un complemento. Se trata de los 1048,12 euros extra que ganan los vicepresidentes de la Institución, así como secretarios, presidentes de grupo y portavoces de grupo. En este escalón, reciben un bruto por encima de los 5.000 euros.

Los portavoces suplentes por su parte tienen un complemento mensual de 524,05 euros

Los diputados tienen también otros complementos, en función de que estén acogidos o no al régimen de dedicación exclusiva, por distintos conceptos y que se sitúan entre los 60 y los 180 euros.

Unas cifras que han promovido la indignación de algunos oyentes, tras las declaraciones de Barragán, el cual se posicionaba en contra de la posibilidad de bajar el sueldo a los políticos. “Ten vergüenza y bájate el sueldo, que es lo que tienes que hacer y no de ahora, sino de años”, asegura uno de los oyentes.

Muchos critican la desconexión de la realidad que sufren los políticos, mientras otros creen que es incomprensible que no se aplique la bajada de sueldos con una crisis económica como la propiciada en la pandemia, que en octubre ha sumado 8.000 personas más al desempleo en Canarias. “Ellos se quejan mientras yo no tengo para comer”. “Esta es la clase de político que tenemos en Canarias. A ver si en las próximas elecciones la gente se da cuenta”.

Mientras, algunos de los oyentes insisten en que nadie obliga a los políticos a ejercer esta profesión y, si no están de acuerdo con estas medidas que se corresponden con la situación que se vive actualmente que se retiren. “¿De qué va ese hombre?, personas que ganan 3.000€ y digan estas cosas… que se pase un mes ganando 430€ y siendo 5 para comer en casa. Si no estás de acuerdo mándate mudar, que aquí nadie te puso una pistola para que fueras político”. Otra de las oyentes destaca que, en cualquier trabajo, una persona que no desempeña correctamente sus funciones es despedida sin indemnización. “CC debe estar avergonzado, los oyentes lo estamos. No entiendo cómo puede justificar esto”.

Otro de los oyentes lamenta que “es la gota que colma el vaso”. Y es que, uno de ellos que se identifica como trabajador de Cáritas Diocesanas de Canarias critica que los políticos quieran mantener su salario intacto mientras las colas para pedir comidano dejan de crecer en las islas.

“Qué vergüenza” o “qué falta de empatía” son los mensajes más repetidos por los oyentes que expresan su descontento ante una clase política que definen como desvinculada de la realidad y de los intereses comunes del pueblo canario que, a raíz de la crisis del coronavirus, se ha sumido en una grave crisis económica y social.