Otros dramas de la pandemia: adultos que vuelven a casa de sus padres y les maltratan

El juez Arcadio Díaz Tejera ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que la pandemia del coronavirus no solo ha propiciado una crisis sanitaria y económica, sino también problemas en el entorno más cercano, el familiar.

Ante la imposición del confinamiento y la convivencia obligada se están produciendo conflictos entre aquellas personas que tienen problemas y frustración. Es el caso de los hijos mayores de 18 años que tras haber construido su vida se han visto obligados a volver a casa de sus padres por haber tenido problemas familiares o laborales propiciados, en muchos casos, por la pandemia.

Arcadio Díaz Tejera ha destacado que, desde hace un año, cada 8 días siempre hay 2, 3 o hasta 4 denuncias de madres que acuden a la Comisaría porque sus hijos mayores les maltratan. Según el juez, el perfil más repetido es el de hombres adultos, de entre 40 o 50 años, frustrados y que, generalmente, agreden a las madres.

Sin embargo, el problema llega cuando tras haber presentado la denuncia prácticamente el 100% de las madres la retira.“Cuando hablo con ellas les explico que si no se pone límites la situación va a más y, aunque me dan la razón, aseguran que no pueden mantener la denuncia”. Según el juez, se trata de una confusión del amor filial que muchas veces se traduce en tener que volver meses más tarde a presentar otra denuncia.

Arcadio Díaz Tejera señala que es entonces cuando mantiene una conversación con el presunto agresor y su abogado, “le intento sacar los colores, le digo que la madre que le ha cuidado, limpiado el culo, amamantado es ahora la que recibe sus golpes”. Para la sorpresa del juez, algunos no reconocen los hechos “con una frialdad impresionante”, destaca.

Díaz Tejera insiste en que este fenómeno se ha recrudecido en los últimos años y, sobre todo, en el último año de pandemia por las circunstancias que se están viviendo y que, en muchos casos, obliga a los hijos adultos a volver a sus casas. “Cuando volvamos a una situación de cierta normalidad habrá que evaluar el destrozo psíquico que ha generado en la salud mental esta situación”.

El juez advierte que es esencial que esas madres mantengan las denuncias porque la situación de violencia suele repetirse y puede incluso cronificarse. “Hay que querer mucho a un hijo para decirle que no, hay que contribuir a su educación”.