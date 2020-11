Otra derrota de la UD Las Palmas

Mel cambió la alineación, con importantes novedades en el once titular. No sólo en defensa, con dos reapariciones en los laterales, sino en el diseño del ataque amarillo (Rober González fue esta vez la última referencia) ante un rival con mucha energía en todas sus líneas. Los planes, sin embargo, quedaron rotos muy pronto. A raíz de un error en la salida del balón, se precipitó la jugada del 0-1 con un desvío involuntario de Aythami Artiles que acabó en el fondo de la portería canaria. Y el panorama inicial volvió a cambiar en otro encuentro. La UD Las Palmas no se sentía cómoda en el campo ante un adversario que se multiplicaba en sus movimientos. Las ocasiones no llegaban ante el grancanario Raúl Lizoain, que sin embargo debió meter el guante minutos después para rechazar a córner el disparo más peligroso del primer periodo. Fue obra de Rober, con la dificultad de hacerlo de espaldas a la portería de Naciente.

El propio Rober y Benito lo volvieron a intentar con disparos que desviaron a la esquina los zagueros de un ordenado y solidario Mirandés. Con el paso de los minutos, crecía la precipitación con un Mirandés al acecho. De esas jugadas visitantes, Valles tuvo que salvar un mano a mano con Jackson, mientras más tarde Moreno tiene otra oportunidad con un defectuoso lanzamiento frente al portero local. Las Palmas arriesgaba adelantando sus líneas ante un rival volcado en la labor del contragolpe. Y de un nuevo error, la sentencia. El 0-2 se produjo en un balón perdido por los amarillos que llegó hasta el eslovaco Jirka, quien resuelve con un disparo raso. Por si las noticias no eran positivas, se añadió la de la lesión de Sergio Ruiz.