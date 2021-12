La oposición en Las Palmas de Gran Canaria pide resolver la "nefasta gestión" de limpieza

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (PP-CC-Cs) han explicado las medidas que proponen en un pleno extraordinario que se celebrará este lunes y que busca resolver el problema de limpieza en la ciudad, que tildan de "nefasta".



La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha señalado antes del inicio del pleno, que su convocatoria responde a la petición que formularon hace más de un mes y para analizar la situación del servicio municipal de Limpieza y, sobre todo, "la suciedad de la ciudad".



Pues aunque hoy "está todo limpio, están baldeando y vaciando papeleras", no se oculta "el problema de gestión" que existe en el Consistorio, ha destacado.



Son un total de siete puntos los que figuran en el orden del día del pleno, entre los que ha destacado la "declaración de servicio público de limpieza para poder contratar personal" y un asunto específico sobre "el despido improcedente, declarado así por el Tribunal Supremo, de los 187 trabajadores" del servicio y que solicitan que "se les devuelva su puesto de trabajo".



A juicio de Luzardo, "el servicio no funciona" y la ciudad "se hunde", ya que desde 2019 se garantizó que habría 1.100 trabajadores y eso "está lejos de la realidad, pues apenas hay 300" en el servicio.



Desde 2019 se ha ido "cada vez a peor", ya que los trabajadores de la empresa que lleva la gestión indirecta denuncian que "no han cobrado la paga extra, cuando el alcalde y la concejala sí lo han hecho".



Ha mostrado fotos tomadas el pasado viernes en calles de los barrios de San Nicolás y La Minilla con suciedad y vertederos improvisados, que muestra que "si no hay inspectores, ni se imponen sanciones, el servicio queda en esta situación" que ha tildado como una "asquerosidad".



Entre los asuntos del pleno, se debatirán medidas para el desbroce y para que "se saque el servicio a concurso" porque están "en nulidad" y "todavía se deben 20 millones a la empresa adjudicataria", porque en el Consistorio "no se paga en tiempo y forma".



El portavoz de Coalición Canaria (CC), Francis Candil, ha explicado que esta situación del servicio de limpieza es "la certificación de que llevamos dos años a la deriva" en esta materia, porque este departamento "es una fuente de noticias y de líos, por temas de personal, gestión o por las escombreras ilegales como la de El Lasso".



Ha sido este "cúmulo de situaciones" por lo que se ha pedido un pleno, que como ha apuntado es algo que reclama la propia ciudadanía.



En los barrios "no aparece un barrendero en semanas, se acumulan los trastos alrededor de los contenedores" y por ello "deben dar explicaciones", ha dicho.



El grupo de gobierno "reconoce que tienen problemas y que la denuncia de los vecinos no es irreal" y es algo que dos años después del inicio del mandato "son incapaces de solucionar".



Como ha subrayado, la empresa externalizada "está en precariedad absoluta y tiene contrato en nulidad, lo que impide que otras empresas puedan acceder en libre concurrencia al servicio", a lo que se une el "grave problema de contratación", que el Ayuntamiento "no soluciona y va de mentira en mentira".



Ha recordado Candil que aunque se anunció el quinto contenedor, Las Palmas de Gran Canaria "es una de las peores del Estado en materia de reciclaje y no se ha avanzado nada en el tratamiento y separación de los residuos" porque el grupo de Gobierno "recurre a los problemas de gestión y pone excusas" lo que ha puesto a la ciudad "a la cola".



En los últimos datos, "lejos de reducir el número de residuos, está disparatado" y ha crecido en "más de 1.000 toneladas" de las que se recicla "menos del 10 %".



La portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, ha pedido que este pleno sea interpretado "más que como un ataque como una oportunidad" para mejorar el sistema de gestión que actualmente es "nefasta".



Como ha detallado, "seis de cada 10 denuncias de los vecinos es por limpieza" y la ciudad está en el puesto "56 de las 60 ciudades de España" en materia de reciclaje, aún cuando el presupuesto ha crecido "exponencialmente" desde los 39 millones en 2015 a los 55 millones en 2021, un 38 % más".



El concejal no adscrito de la Corporación, José Antonio Guerra, ha explicado que todos los miembros de la oposición se han unido para tratar de "salvar el problema de limpieza de la ciudad" porque está "sucia claramente" y hay pruebas "evidentes y continuas".



Esta situación "no es culpa de los trabajadores" sino de una "nefasta gestión", por lo que durante el pleno harán diferentes propuestas porque espera que "se cambie el rumbo de la ciudad en materia de limpieza".