La oposición duda de que Canarias esté exenta del impuesto a los billetes de avión

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, ha dicho este lunes que no hay motivos para desconfiar cuando el Gobierno español dice que en Canarias no se aplicará el impuesto ecológico a los billetes de avión.



En comisión parlamentaria y en respuesta al diputado del grupo Mixto Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, el consejero ha reconocido que esa medida sería insostenible en el archipiélago canario, y ha insistido en que tiene plena confianza en el Gobierno central en cuanto a que no se aplicará en los vuelos con salida o destino Canarias.



El consejero ha señalado que hay alternativas a esa medida, como diseñar un producto por el que se pueda garantizar que la huella del visitante es neutra o negativa, y ha destacado que tanto el sector hotelero de las islas como su entorno está preocupados para que el turistas pueda conocer esos datos.



El diputado del grupo Mixto Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, ha indicado que de ponerse en marcha esta medidas los precios aumentarían en torno a 18 euros y en el caso de Canarias sería "muy discriminatorio" porque no hay alternativa.



Ha reconocido que el gobierno español ha dicho que esta medida no afectará a los vuelos en y con Canarias, pero ha recordado que en la norma no está escrito.



En su segunda intervención, Ricardo Fernández de la Puente ha expresado su alegría porque sea firma la postura de oposición a la medida por parte del gobierno canario.



Se trata de una medida prevista en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que el gobierno central ha enviado a Bruselas, y el objetivo es fomentar el uso de medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente así como el incentivo a la exploración de nuevas tecnologías y carburantes menos contaminantes, según se ha explicado desde el ejecutivo español.