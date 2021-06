Onalia Bueno, sobre la denuncia por agresiones sexuales en un complejo de Puerto Rico: “No me lo esperaba”

La plataforma Salvemos el Turismo en Mogán ha denunciado que en el complejo turístico Puerto Bello, alojamiento temporal de Menores Extranjeros No Acompañados, se da una repetición continuada de vandalismo, gamberrismo, pillaje e, incluso, casos de agresiones sexuales y prostitución.

La alcaldesa del municipio de Mogán, Onalia Bueno, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que en el ayuntamiento ya tenían conocimiento de parte de la denuncia y así lo informaron a la Consejería de Derechos Sociales. Sin embargo, se ha mostrado sorprendida de la información aportada anónimamente por los trabajadores del centro de menores que indican que se han producido actos de índole sexual.

“Eso no me lo esperaba, me ha sentado como un jarro de agua fría”. Onalia Bueno advierte que en más de 15 ocasiones los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y del Estado han tenido que intervenir en estos apartamentos por los incidentes que están provocando los Menores Extranjeros No Acompañados, pero hasta el lunes, cuando recibieron el correo de los trabajadores con la denuncia, no tenían constancia de los hechos sexuales.

“Las denuncias no han cesado, los vecinos se quejan prácticamente a diario de los escándalos y los sucesos de vandalismo que se suceden en la zona y más ahora que empieza a llegar el turismo”.

La alcaldesa ha reivindicado la necesidad de cerrar este complejo turístico porque, además, no reúne ya las condiciones de habitabilidad. "El complejo está totalmente desvalijado. No hay inodoros, lavamanos, las puertas correderas de los balcones están rotas, no hay camas, solo colchones, etc.”.

Según Onalia Bueno, el consistorio ya había puesto esto en conocimiento de la Consejería en el mes de junio, en cambio, en lugar de buscar otro espacio para alojar a estas personas, renovaron el contrato con los apartamentos hasta septiembre.

La regidora del municipio sureño se ha dirigido a la Fiscalía para trasladar la denuncia físicamente e insistir en la clausura de estos apartamentos en los que critica que no solo se aloja a los menores, sino también a mayores de edad. Lo que está incurriendo en este tipo de sucesos graves.

“Las administraciones tenemos que ser más responsables y actuar”.