Onalia Bueno: “Si nos ponemos muy exigentes, los turistas elegirán otros destinos”

La alcaldesa de Mogán, uno de los municipios más turísticos de Gran Canaria, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que es necesario abrir las fronteras cuanto antes“pensando muy bien” los protocolos que se van a implantar para controlar la llegada de turistas y que con esto no se produzca un rebrote en los casos de coronavirus en nuestro país.

Onalia Bueno ha insistido en que se ha puesto en comunicación con turoperadores y hoteleros y ambos aseguran que no van a pagar los costes de realizar test en los países de origen, ya que insisten que habría que construir prácticamente hospitales de campaña en las entradas de los aeropuertos y exigir a los turistas que estén unas cinco horas antes de la salida del vuelo en la terminal para realizarles estas pruebas. “Ellos lo ven como algo inviable, y no van a pagar”, apuntaba.

Ella se cuestionaba entonces “¿quién pagará estos test que quiere imponer el Gobierno?”, ya que, decía, los países de origen no van a realizar este desembolso y la economía española no cuenta con los recursos suficientes en estos momentos para gestionar estos costes.

Según la alcaldesa, es necesario garantizar la seguridad sanitaria de estos extranjeros, pero también de los españoles que quieran acudir hasta el archipiélago de zonas donde la pandemia ha actuado con una mayor virulencia tales como Madrid, País Vasco, Castilla La Mancha o Castilla y León. “Hay que pensar muy bien los protocolos. Si nos ponemos muy exigentes los turistas elegirán otros destinos”, afirmaba. Ella cree que buscarían entonces países más accesibles y baratos.

Onalia Bueno admitía estar a favor de crear corredores entre países seguros. Sin embargo, insistía en que no es posible garantizar la seguridad total frente a un virus que no se erradicará hasta que no se encuentre una vacuna. “Tenemos que aprender a convivir con el coronavirus, no lo podemos controlar todo”, señalaba. La regidora insistía en que medidas como tomar la temperatura le parecen correctas, y si existiera sintomatología se procedería al aislamiento. “Se está llevando la situación muy lejos”, criticaba.