Onalia Bueno: “La intención era sacar a 200 inmigrantes diarios”

Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria -en un especial realizado en el muelle de Arguineguín- que entiende que el ministro Grande-Marlaska solicite una Comisión de investigación sobre quién autorizó la salida de los migrantes del muelle porque la decisión, según afirma la alcaldesa, se tomó en Canarias.

Según la regidora del municipio sureño, la intención era sacar a 200 personas de las hacinadas en el muelle de Arguineguín diarias.“Se frenó porque llamé a Ángel Víctor Torres, que está ejerciendo de presidente del Gobierno canario y de delegado del Gobierno y realizó unas gestiones”.

“Yo creo que esa decisión se tomó en Canarias, no subió a los altos mandos. El estallido sí, pero la decisión de sacar a 200 inmigrantes diarios viene de los mandos de Canarias refrendados por la Delegación del Gobierno”.

Onalia Bueno denuncia que no se puede trabajar con improvisación o impulso cuando se trata de la vida de personas. “El ministro en su visita anterior me aseguró que llevan trabajando dos años en el drama migratorio, pero los frutos de ese trabajo no se reflejan en la realidad”, apunta Bueno.

La alcaldesa espera que se desaloje “cuanto antes” el campamento de la “vergüenza” y se preparen las instalaciones militares para trasladar a los migrantes como ya se hizo en la Crisis de los cayucos en 2006. Confiesa que “este traje le queda demasiado grande”.

“Los episodios del martes y de ayer en Tenerife son muestras de que el Gobierno de España quiere convertir Canarias en un Lampedusa”. Onalia Bueno espera que la visita del ministro Escrivá de este viernes venga acompañada de soluciones y no sea “un paseíllo sin solución”.