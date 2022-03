Onalia Bueno baraja acudir a los Tribunales por la "persecución personal" que asegura haber sufrido

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca) ha responsabilizado a la edil Isabel Santiago y a su marido, el director de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Gabella, ambos de NC, de usar durante años la Justicia para tratar de perjudicar su trayectoria política, que inició hace 16 años en el PP.



En una rueda de prensa que ha ofrecido en Las Palmas de Gran Canaria junto al número dos de su partido en el municipio, Mencey Navarro, Bueno ha expuesto lo que considera que ha sido "el modus operandi" de Isabel Santiago y su pareja y que ha calificado de "una bajeza indiscutible" por el "uso de denunciantes y testigos pantalla" en las más de 13 denuncias presentadas contra ella y miembros de su grupo de gobierno, todas archivadas y entre ellas las de la supuesta compra de votos en los comicios de 2011, 2015 y 2019.



La regidora de Mogán ha recalcado que en sus 16 años de vida política, primero como edil del PP y a partir de 2011 en Ciuca, ha estado doce años imputada, siete inmersa en la causa de la supuesta compra de votos, tres días en el calabozo por el "caso Góndola", cuando era edil del PP -una trama también denunciada por Santiago en 2007-, y que pese a los más de 20 delitos que se le han imputado ha salido de "todos absuelta".



Onalia Bueno ha asegurado que "nunca" se ha dirigido contra ella una acusación formal por parte de la Fiscalía, aunque con esa trayectoria cualquiera pensaría que es "una chanchullera y una choriza", y ha subrayado que los ciudadanos de Mogán han tenido que soportar durante años que el nombre del municipio se haya asociado a la corrupción política y a la compra de votos, un perjuicio por el que confía en que NC tome medidas y expulse del partido a Santiago y su marido, contra quienes ella no descarta emprender acciones legales.



La regidora de Mogán ha explicado que en ese "complot" contra ella y su grupo de gobierno han participado también el exalcalde de Mogán Francisco González, del PP, y principal encausado en el "caso Góndola", quien tras perder las elecciones de 2011 y después de 12 años al frente del Ayuntamiento denunció la compra de votos, pero se archivó su denuncia en 2015.



Así mismo, ha indicado que han actuado como "pantalla" de Santiago y su marido, José Manuel Sánchez, entonces coordinador general del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, al solicitar, sin éxito, en 2016 la reapertura de la investigación por la supuesta compra de votos a la Delegación del Gobierno, y de Antonio González Muñoz y José Luis Curros, ex secretario y presidente, respectivamente, de la Asociación por la Regeneración Democrática de Mogán, organismo que lideró la acusación.



Ha dicho que el procedimiento se reabrió en junio de 2019, también en periodo electoral, a raíz de un informe de la Guardia Civil basado en los escritos aportados en 2015, 2016 y 2017 en el juzgado por José Manuel Sánchez y la Asociación, y de una denuncia de Isabel Santiago, que se "redactó en su casa", ha detallado Bueno, y que fue lo que determinó su detención "mediática".



Bueno ha manifestado que algunos testigos de esa causa, aunque "muy pocos", han sido manipulados y engañados para liderar la denuncia de la supuesta compra de votos, si bien otros fueron "totalmente conscientes y cómplices de la situación e hicieron el trabajo sucio por dinero, y, además, muchos están relacionados con NC, según ha recalcado.



La alcaldesa ha informado de que tras el sobreseimiento y archivo por el Juzgado de Instrucción Nº3 de San Bartolomé de Tirajana de las actuaciones de la causa contra ella y los concejales Mencey Navarro y Tania Alonso, aún quedan por estudiar si se admiten a trámite cuatro piezas relativas a presuntas irregularidades cometidas por ella o su grupo de gobierno y personal del Ayuntamiento.



No obstante, ha confiado en que tampoco prosperen, si bien no descarta que Santiago y su marido sigan empleando la Justicia en su contra, porque "lo intentan judicializar todo", pese al gasto de más de 40.000 euros que han generado en el Ayuntamiento por denuncias que se han archivado.



Bueno ha calificado a estos dos miembros de NC como "destructivos, que viven gracias al salario del Cabildo y de la inquina", y ha asegurado que "su objetivo no es ni siquiera gobernar Mogán, donde no están empadronados ni viven".



"La meta es mantenerse y, si de paso, me hacen daño a mí y a mis compañeros, ese plus que se llevan", ha concluido la alcaldesa.