Olga Palacios: “La restauración no podrá soportar otro confinamiento”

La Consejería de Sanidad ha registrado en Canarias un total de 28 brotes activos de coronavirus, muchos de ellos han sido relacionados con reuniones familiares o aglomeraciones de jóvenes en locales de ocio nocturno. Olga Palacios, gerente de la Asociación Vegueta Ocio y Restauración, señala que los contagios no se producen en locales, sino en fiestas ilegales, ya que apuntaba que "las terrazas no tienen una afluencia masiva y hay algunas, incluso, que están vacías”.

Explica que los locales de ocio nocturno cumplen con las medidas recomendadas: las mesas separadas metro y medio, los empleados hacen uso de la mascarilla en todo momento y se desinfectan las mesas y las sillas cada vez que un cliente se retira.

Por otro lado, Palacios denuncia la actitud de los jóvenes en la desescalada. Declara que diariamente ve casos de adolescentes que no usan correctamente la mascarilla o no respetan la distancia de seguridad. Manifiesta su descontento por la injusticia que, según ella, vive el colectivo del ocio nocturno y la restauración por un comportamiento individual irresponsable. No obstante, a pesar de la denuncia que hace contra los jóvenes, reitera que “no hay ningún contagio que se haya constatado que se ha producido en las terrazas”.

Respecto a la posibilidad de una vuelta al confinamiento a causa de los rebrotes, Olga Palacios expone que solo el cierre que se hizo durante el estado de alarma “supuso una reducción del PIB de un 18,5%”. Palacios explica que debe incidirse en la conciencia ciudadana para que esto no se repita ya que, para ella, “la restauración no podrá soportar otro cierre”.

Anima a la sociedad a cumplir con las normas de seguridad y las medidas de higiene y asegura que si las aplicamos “podemos mantener la economía funcionando”.