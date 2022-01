Olga Palacios: "Lo que hacen algunos vecinos con los empresarios es acoso en toda regla"

Los empresarios de Vegueta están molestos con la imagen deformada del barrio que se está dando por parte de un sector vecinal concreto y que, aseguran, no se corresponde con la realidad de lo que acontece en la zona a diario.

En este sentido, la gerente de la Asociación Vegueta de Ocio y Restauración, Olga Palacios, aseguró que “un pequeño grupo de vecinos, que hace pocos años que viven aquí y que han decidido montar un barrio a su medida, está vertiendo información deformada de la realidad. Son personas caprichosas que quieren que el mundo se moldee a su forma y manera y que se quieren cargar directamente toda la actividad empresarial y convertir esto en un balneario o en una zona como Tafira”.

Para Palacios, “Vegueta es una zona tranquila, agradable, peatonalizada y de interés para los turistas. Es vergonzoso que digan que lo que sucedió la pasada noche es algo habitual, porque no es así y simplemente fue algo puntual. Entre otras cosas, porque ese local (La Florida) ni siquiera abre todos los días y, hasta hace tres meses, Vegueta ni tenía ocio nocturno...”.

La gerente del colectivo de empresarios fue contundente al calificar la actuación de los vecinos hacia los propietarios de locales de restauración, como de “acoso en toda regla. Siento decirlo, pero lo voy a decir. Lo que hacen es acoso. Hay gente que se compra coches más grandes para obligar a los empresarios a cambiar las terrazas de ubicación. Yo tengo una licencia con unas medidas y las calles tienen unas medidas y tú no puedes entrar con un camión como si tal cosa...”, relató.

Palacios continuó con su defensa de los locales de restauración de la zona: “Nuestros asociados cumplen totalmente con las medidas contra la COVID, pero siempre puede haber alguna oveja negra, pero no creo que no haya ninguna zona de la isla que no tenga una oveja negra”, manifestó, al tiempo que se refirió al vídeo de la polémica: “El vídeo que se ha publicado nada tiene que ver con la realidad, porque fue algo esporádico en un local que ha abierto hace dos o tres meses y que no tenemos claro si han entendido bien como es el público de la zona. Aun así, este tipo de situaciones perjudica a los empresarios y no queremos que se repitan”, explicó.

Por último, y en relación a la venta de bebidas alcohólicas, señaló que “es un problema atenuado gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, pero hay un local que vende alcohol excesivamente económico y a precios que nada tienen que ver con los criterios de la zona. Nosotros somos respetuosos con el modelo de negocio de cada uno, si bien en nuestra asociación velamos por la calidad del entorno en cuanto al cliente”.