La Ofrenda a la Virgen del Pino se hará en Cáritas y de forma escalonada

El Cabildo de Gran Canaria, los 21 ayuntamientos de la isla y la Iglesia de Teror han acordado que la entrega de la ofrenda a la Virgen del Pino sea el 3 de septiembre en Cáritas, de forma que se haga de forma escalonada y segura frente a la covid-19.



Aunque la tradicional Romería no se podrá realizar por segundo año consecutivo como consecuencia de la pandemia, se asignará una franja horaria a cada municipio, entre las 8 y las 12 horas para que lleven sus productos en palés el próximo día 3 a la sede de Cáritas, en Escaleritas, ha informado el Cabildo de Gran Canaria.



Durante una reunión telemática, presidida por la consejera de Cultura, Guacimara Medina, se ha decidido este formato para entregar los productos, en su gran mayoría no perecederos, que serán distribuidos con posterioridad entre ONG’s, comedores sociales y entidades religiosas asistenciales.



Asimismo, también se ha establecido que el día 7 de septiembre todos aquellos ayuntamientos que quieran hacer una ofrenda simbólica podrán realizarla en un horario que será decidido por la Iglesia.



El Cabildo grancanario, pese a no celebrarse la Romería, mantiene el programa de actividades culturales que tradicionalmente se vienen desarrollando en el marco de las fiestas, como es la 29º edición Festival Folclórico de Gran Canaria el día 6 de septiembre, y la 32º edición del Encuentro de Música Popular Teresa de Bolívar, el día 11 de septiembre.



Estos eventos, de carácter gratuito, se desarrollarán en espacios acotados que cumplirán la actual normativa de aforos reducidos, permitiendo a la organización el control de acceso del público y el cumplimiento de las normas de distancia y protocolos covid.



El Festival Folclórico de Gran Canaria se celebrará en la Plaza de Nuestra Señora del Pino y el Teresa de Bolívar tendrá lugar en la amplia Plaza de Sintes.



Ambos eventos se celebrarán con entrada, que el público podrá adquirir previamente a través de la plataforma tureservaonline.es.