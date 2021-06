El ocio nocturno de Canarias advierte: “O nos dejan trabajar como discotecas o no compensará abrir”

Israel Melián, presidente de la Asociación de Ocio Nocturno de Canarias, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que los empresarios del sector llevan 16 meses cerrados, a excepción de 5 semanas que se les permitió abrir el verano pasado, y, a pesar de que es una esperanza que “por fin” se les permita abrir, consideran la medida insuficiente.

“O somos ágiles y se nos permite abrir hasta más horario y se empiezan a dar pasos para convertir los locales en lo que son, pubs y discotecas, o sinceramente no valdrá la pena ni abrir”.

Israel Melián destaca que los locales que han decidido abrir lo han hecho con la esperanza de que el Gobierno de Canarias de rápido los pasos necesarios para que la actividad económica de los locales pueda ser rentable, ya que con las condiciones actuales no lo es. “Solo se permite abrir hasta las 2 de la madrugada y no se permite bailar”. El presidente de la asociación indica que hay empresarios que han decidido no abrir porque saben que van a tener pérdidas.

Actualmente solo han podido abrir aquellos establecimientos que cuentan con terraza, que, según Israel Melián, se trata solo del 3%. A partir del próximo viernes podrán abrir los interiores, aunque los empresarios continúan con dudas. “Aspiramos a estar como Madrid o Barcelona, donde tienen más incidencia y se les permite más”.

El presidente de la asociación insiste en que los empresarios del ocio nocturno necesitan recuperar su actividad. “Tenemos que convertir las discotecas en discotecas, porque abrir como bares no es lo que quiere la gente”.

CONTROLAR A LA POBLACIÓN DE NOCHE CON EL OCIO NOCTURNO

Por su parte, Josué Íñiguez, concejal de Seguridad de Las Palmas de Gran Canaria ha destacado que, hasta el momento, se ha incrementado la actividad nocturna, pero no se está produciendo un gran número de altercados más allá de algunos puntos negros en los que se están celebrando botellones.

“Se está procediendo a una vuelta a la normalidad de forma paulatina. Es un periodo de transición en el que participan los locales de ocio nocturno”. Según el concejal, estos establecimientos pueden colaborar a controlar las fiestas y reuniones, porque si están abiertos la población acudirá a ello y no a eventos privados y se podrán aplicar las medidas para frenar la covid.

“Tenemos pendiente reuniones con responsable de hostelería y ocio nocturno para llevar a cabo un ocio responsable y que sepan qué normas se tienen que cumplir. Ese nivel de trabajo e información es positiva para todos, pero para ellos vital en el avance económico”.

Íñiguez ha destacado que estamos en el tramo final para controlar esta pandemia y es esencial realizar un último esfuerzo. “Nos estamos jugando la campaña de verano. Hay que cumplir las normas”.