La Obra Social acusa al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de dejarlos "en el olvido"

El presidente de la Obra Social de Acogida y Desarrollo, Jesús García, ha acusado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de dejar "en la ignorancia y el olvido" a esta institución que trabaja con personas desfavorecidas de la ciudad.



"Me duele decir esto, pero (Augusto Hidalgo, del PSOE) es el primer alcalde, después de Emilio Mayoral, que no ha visitado estas instalaciones", ha asegurado García.



"Las ONG somos un dique de contención, pero ya no podemos contener tanta avalancha como viene sobre nosotros", ha añadido.



Las personas en situación de vulnerabilidad social han aumentado en "un número alarmante" como consecuencia de la crisis económica derivada de la inflación, "y es necesario que los políticos se impliquen en la situación", ha denunciado el presidente de la Obra Social de Acogida Desarrollo.



"El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria lleva sin venir dos legislaturas; el Cabildo vino en la primera legislatura, y luego se puso de perfil", ha asegurado.



A juicio de García, "las personas que más padecen no se sienten apoyados por quienes les representan".



En cuanto al Gobierno de Canarias, ha dicho que, al principio de la pandemia, García se entrevistó con el consejero de Hacienda, Román Rodríguez (NC), quien "dio una respuesta positiva inmediata". "Pero ahora hace tiempo que le he pedido una entrevista y no me la ha concedido, imagino que me la concederá", ha añadido.



Actualmente, la Obra Social no tiene más capacidad de atender a las personas necesitadas, por falta de financiación y de infraestructuras, a pesar de que con la actual crisis está llegando a situaciones de necesidad personas que hasta ahora tenían un buen trabajo, o incluso quienes lo tienen y aun así no pueden afrontar sus necesidades básicas.



Jesús García ha hecho estas declaraciones tras una visita a la Obra Social del secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, y otros representantes nacionalistas, que han abordado con la entidad la labor que desarrolla, así como la situación económica y social de las islas derivada de la pandemia y la subida de precios.



García ha agradecido a los representantes institucionales y políticos que se interesan por la Obra Social: "Nos anima, ya sabemos que no se pueden resolver todos los problemas, hay muchos que no se han presentado por aquí en dos legislaturas, y eso es doloroso".



Por su parte, Clavijo ha pedido al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Las Palmas que se impliquen más en organizaciones como la Obra Social, que "están sobre el terreno y ayudan a quienes han tenido un bache y necesitan apoyo para salir adelante".



Realizan "una magnífica labor, llegando a donde las administraciones públicas no llegan", ha dicho Clavijo.



A su juicio, necesitan recursos para apoyar a las personas en situación vulnerable y las instituciones deben apoyarlas.