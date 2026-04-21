La Obra Social de Acogida y Desarrollo, al límite por los retrasos en las ayudas de las administraciones

La Obra Social de Acogida y Desarrollo de Las Palmas de Gran Canaria atraviesa una situación bastante crítica por los continuos retrasos en las subvenciones públicas, especialmente las que dependen del consistorio capitalino. Así lo ha denunciado la vicepresidenta de la entidad, Doris Benítez, quien asegura que la demora en los pagos los ha obligado a recurrir a créditos bancarios para poder subsistir y mantener la atención a las personas más desfavorecidas.

Benítez ha detallado que, aunque reciben fondos de las tres administraciones principales, es el consistorio capitalino el que más se demora. El convenio con el Ayuntamiento asciende a 242.000 euros, una cantidad que, según apunta, se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2009, mientras que la población atendida casi se ha duplicado. En contraste, el Cabildo de Gran Canaria aporta 200.000 euros y el Gobierno de Canarias 139.000 euros, administraciones que, si bien pueden tener alguna demora, son más ágiles en los pagos.

Una burocracia asfixiante

Para ilustrar la situación, la vicepresidenta expone un ejemplo concreto: “Para un convenio de colaboración para los gastos de 2025, el trámite se abre en mayo, se firma el 11 de noviembre y se cobra el 19 de diciembre”. A esto se suma una retención del 20%, que en ese caso ascendió a casi 48.500 euros, que en abril de 2026 todavía no se había cobrado. Esta situación les obliga a financiarse externamente, con el consecuente pago de intereses que merman los fondos destinados a la acción social.

Somos igual de pobres que los que atendemos" Doris Benítez vicepresidenta de la ONG

La frustración es palpable en las palabras de Benítez, quien reclama una administración más ágil y cercana a la realidad de las entidades de supervivencia. “Nosotros somos igual que pobres de lo que atendemos. En realidad no tenemos ningún respaldo financiero”, lamenta, explicando que la única alternativa es pedir préstamos. La organización ha solicitado en varias ocasiones una reunión con la alcaldesa, Carolina Darias, para explicarle personalmente la situación, pero todavía no han sido recibidos.

Atención a los más invisibles

La Obra Social desempeña un papel fundamental en la atención a las personas más desfavorecidas, especializándose en aquellos que son “invisibles” para el sistema. “Atendemos a aquellas personas que no vienen derivadas de ningún sitio, porque no están en ninguna lista”, explica Benítez. Muchas veces, su labor empieza por tramitar un DNI o necesitar la ayuda de la policía científica para identificar a la persona, para luego poder “subirlos al tren” de las ayudas y la integración.

Actualmente, la entidad atiende a 150 personas que pernoctan en sus instalaciones y a unas 200 en atención diaria. Cuentan con un equipo multidisciplinar que incluye psiquiatra, psicólogo y trabajadores sociales para ofrecer un plan de intervención integral que va desde la acogida y la asistencia básica hasta la formación y la inserción laboral. Este trabajo se sostiene, en gran medida, gracias a la colaboración ciudadana y las donaciones, que son “pan para esta casa”.

Nuevos proyectos y realidades

A pesar de las dificultades, la Obra Social sigue trabajando y expandiendo su labor. Benítez relata cómo, alertados por la comunidad hindú en el sur de la isla, realizaron un estudio y detectaron a unas 300 personas viviendo en infraviviendas en los barrancos de San Bartolomé de Tirajana. Tras presentar un proyecto de actuación al ayuntamiento, ya han firmado un convenio plurianual para atender esta necesidad, demostrando la capacidad de respuesta de la organización ante las nuevas realidades sociales que emergen en la isla.