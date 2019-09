"Me obligan a recorrer más de 1 km para cruzar Paseo de Chil"

Vecinos de Escaleritas han denunciado en nuestros micrófonos que la concejalía de movilidad del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha eliminado un paso de peatones en Paseo de Chil.

Concretamente se trata del paso de cebra que se encuentra a la altura de la puerta trasera del Parque del Estadio Insular. Una situación, que implica que ahora los vecinos que quieran cruzar de acera e ir a este espacio, tengan que ir hasta la calle Azores y caminar casi un kilómetro y medio, o bien ir hasta el cuartel de Aviación a cruzar de acera.

Gonzalo Déniz, vecino denunciante, asegura que de la noche a la mañana han quitado el paso de peatones y que no tiene sentido que les hagan hacer un recorrido tan largo para poder acceder al parque.

Déniz: “A través de Twitter les he hecho llegar mi queja. Me han respondido que la alternativa que nos dan es que vayamos por la calle Azores. Yo no sé si lo pensaron bien, o si hicieron los cálculos de lo que tienen que tenemos que caminar”, añadió.

“Para llegar a esa calle hay que subir toda la cuesta de Escaleritas, llegar al Centro de Deportes de la Cornisa, volver a bajar Escaleritas y volver a caminar y cruzar por Paseo de Chil, es un despropósito”, proseguía.

Hola @canarias7, @CopeCanarias, @Evaristo_Q, @laprovincia_es, @RTVCes. Ordenado alfabéticamente. Se pueden hacer eco d este despropósito del @AyuntamientoLPA? @lpgcmovilidad propone como alternativa al paso d peatones la calle Azores, esto es caminar 1,29 Km para cruzar la calle. pic.twitter.com/Vurs8U2Z9K — Gonzalo Déniz (@gonzalodeniz) September 16, 2019

Además nos contaba que su queja pasa porque el consistorio capitalino no tiene una alternativa y señalaba que “la gente va a seguir cruzando por Paseo de Chil porque nadie va a caminar casi 1 km y medio para un tramo de 15 metros”.

Gonzalo Déniz:“Estamos hablando que Paseo de Chil es una calle de tres carriles, y aunque el límite de velocidad es de 40 km/h los coches van más rápido. Tarde o temprano habrá un accidente”.

Además apuntaba a que el consistorio justifica que “la eliminación de este paso de peatones y el semáforo, es para agilizar el tráfico, porque ahora con el carril bici las colas llegan desde plaza de España hasta la avenida de Escaleritas, pero es que hoy las colas siguen igual”.

Y el @lpgcmovilidad indica que se traslada a la calle Azores. Para llegar a esta calle hay que subir hasta la altura del centro de deporte de La Cornisa, donde está el paso de peatones, para luego bajar por el otro lado de la Avd. de Escaleritas. https://t.co/yyvs7eZ2di — Gonzalo Déniz (@gonzalodeniz) September 16, 2019

“El tráfico va a existir con semáforo o sin semáforo, con paso de cebra o sin el”. Gustavo Déniz, afectado, asegura que tras denunciarlo a través de las redes sociales, le dieron una justificación que no entiende. También ha hecho llegar su queja a través del buzón de la ciudadanía, pero nos contaba que aún no ha obtenido una respuesta.

Desde el consistorio evalúan si lo quitan o no definitivamente

Desde el ayuntamiento capitalino han indicado que están evaluando si lo dejan o no, ya que ese paso de peatones suele generar retenciones en el tráfico. José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad del consistorio capitalino, dice que "fueron los expertos los que les recomendaron que hicieran este cambio".

Gonzalo Déniz, asegura que todavía no entiende la justificación que le han dado ya que le resulta vacía ya que se ha priorizado a los ciclistas que a los propios peatones.

“Me parece perfecto que añadan carriles bicis, para aumentar la segurar de los ciclistas pero ha sido en detrimento de los peatones, porque están quitando esos pasos. Lo más sabio es que lo vuelvan a poner ahí, ya que lleva toda la vida”, concluía Gonzalo.