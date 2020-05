Nunca me he planteado dimitir a pesar de las numerosas dificultades

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha manifestado que en ningún momento se ha planteado dimitir de su cargo a pesar de las numerosas situaciones adversas que ha debido afrontar desde que accedió a la Presidencia.

"Ni me he planteado, ni me planteo, ni me plantearé dimitir cuando vengan mal dadas", ha asegurado Torres a la pregunta de si no ha pensado alguna vez en abandonar, pues, desde que accedió al cargo de presidente de Canarias, ha tenido que enfrentarse a situaciones como el grave incendio registrado en Gran Canaria el verano pasado, la quiebra del operador turístico Thomas Cook y la pandemia del coronavirus, entre otras circunstancias adversas

"En este barco estoy y estaré hasta el final", ha asegurado Torres, quien considera que los representantes políticos deben responder a la confianza que los ciudadanos depositan en ellos y no deben abandonar su responsabilidad a no ser de manera obligada, ya sea por razones de salud u otra importante.

Considera que tanto la oposición como el Gobierno "son dignos lugares de representación pública" en los que deben defenderse los intereses del ciudadano.

En cuanto a la pandemia del coronavirus, ha dicho que "pensábamos todos que iba a ser otra cosa, nadie lo sospechó, ni siquiera cuando alcanzó a Italia".

Torres ha reconocido que la pandemia le ha hecho sentir temor, "hemos sentido miedo los dos millones de canarios", pero ha insistido en que "ahora el miedo es otro" derivado de la grave situación económica en la que se encuentra el archipiélago