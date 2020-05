46 nuevos pacientes oncológicos serán tratados a partir del lunes en el Hospital Insular

Jesus Morera, gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, desmiente que 1.000 pacientes oncológicos hayan sido afectados por la falta de personal en el servicio.

El gerente admite que ha habido demoras en citas de pacientes oncológicos, debido a la falta de profesionales de este área. Admite que ahora mismo tan solo hay 2 médicos y uno teletrabajando que están haciendo seguimientos de los pacientes con cáncer.

Jesús Morera asegura que desde el pasado 16 de marzo, cinco médicos han pedido bajas médicas, pero que fueron dadas de forma progresiva y sin bajas de larga duración. “Efectivamente, la situación que tenemos, es de forma sobrevenida, porque empezaron a tomar las bajas el 16 de marzo, en apenas 2 meses. Y luego progresivamente se dio de baja otro profesional el 30 de marzo, el 1 de abril, el 4 de mayo y el 5 de mayo”.

“Quiero decir con esto que no es un problema, que tengamos bajas de larga duración, sino son bajas que han acontecido todas juntas, en un periodo corto. Han caído de baja sin tener que ver de forma directa con el COVID, sino otras cuestiones, que no sabemos porque son confidenciales”.

46 NUEVOS PACIENTES CON CÁNCER

Además ha insistido en que ahora mismo el Negrín tan solo tiene 46 nuevos pacientes que deben iniciar su tratamiento oncológico y que ya han sido transferidos al Hospital Insular de Gran Canaria, “para que empiecen cuanto antes su tratamiento”.

Jesús Morera asegura que con la falta de médicos lo que repercute, es que se hayan retrasado en el inicio del tratamiento. “Lo vamos a subsanar con el apoyo del Insular, ya que este grupo de pacientes van a ir a tratarse ahí, que es el que más tiempo lleva esperando. Es verdad que está mal, pero le estamos poniendo remedio a esta situación”.

Además el gerente ha querido dejar claro en COPE Canarias que las citas que se van a dar a los nuevos pacientes con cáncer en el Insular, no va a interferir en el tratamiento de los otros pacientes del complejo hospitalario. “Esto es importante, en el Insular lo que van a hacer es poner un programa especial para estos pacientes, para verlos por la tarde y no interferir en el trabajo de los otros. Los tratamientos aunque se preparen allí, las pondremos en el Negrín. No se va a perjudicar a los pacientes del Insular, eso no es verdad. Se hará un traslado de medicación todos los días”.

“Es verdad, que los médicos del Insular tendrán una mayor carga de trabajo porque tendrán más pacientes pero se les pagará aparte por esos servicios”, añadía.

Además dice que han tardado entre 8 o 10 días en articular estas medidas, y que por eso ha habido retrasos.

HAN SOLVENTADO EL PROBLEMA DEL PERSONAL

El gerente del Hospital Doctor Negrín, insiste en que han abordado este problema y que empezaron a tomar medidas desde la semana pasada. “Los médicos oncólogos nos pidieron ayuda y hemos puesto un médico internista, dedicado a la planta de hospitalización, para descargarles trabajo en el servicio”.

Jesús Morera expone que el problema de la falta de médicos es estructural y que en España hay un déficit de especialistas oncológicos. “En España no hay oncólogos. Hemos conseguido que se venga una oncóloga que acabó la residencia en Valencia, pero no vendrá hasta principios de junio. Nos van a echar una mano desde el Hospital de Candelaria, con una oncóloga. Y también de Fuerteventura, nos echará una mano para reforzar el servicio. Todo lo que está en nuestra mano en este momento de hacer, está hecho. Lo cierto es que hay un problema estructural con los oncólogos en España” .

“Nosotros estamos dispuestos a contratar, pero no hay médicos oncólogos, es una especialidad que hay mucha demanda de trabajo, y conseguir a alguien que venga a Canarias es complicado. Es francamente dificil, no es un problema de que no hay dinero o no queramos contratarlo. El problema es que no hay tantos oncólogos en el mercado. Así todo, hemos podido contratar a una y estamos con situaciones transitorias en lo que se reincorporan estas personas. Nos van a echar una mano desde el Hospital Insular, de La Candelaria y Fuerteventura”.

DESMIENTE QUE SEAN 1.000 PACIENTES AFECTADOS

Jesús Morera: “El señor Fraile dijo que había 500 enfermos en seguimiento en el Negrín y otros 500 enfermos en el Insular. Son enfermos de seguimiento que no tienen que verse inmediatamente sino que son pacientes que tienen revisiones una vez al año, para conocer su evolución. Entonces no hablamos de 1.000 peacientes afectados, de los que estamos preocupados son de esos 46 nuevos pacientes. Esos sí que están afectados en este hospital y están pendientes del inicio de tratamiento. Tenemos un problema que ya estamos solucionando”.

“La realidad es que los pacientes que han necesitado una revisión que es anual, su cita se ha demorado varios días, pero esto no es un gran problema. En esta situación con el Covid, hemos tenido que retrasar las revisiones en todas las especialidades”.

Lanza un mensaje de tranquilidad . Jesus Morera dice que “tienen abordada la parte más aguda y urgente del asunto, que eran los pacientes que deben iniciar el tratamiento. También hemos solventado las medidas que podemos tomar en cuánto a contratación, ya que hemos hablado con los hospitales de la península y con todos los de Canarias, para intentar en medio plazo solventar el problema estructural de la falta de oncólogos. Ofreciendo contratos a quien quiera venirse, sin ninguna duda”.