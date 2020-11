Nuevo golpe para el turismo de Canarias: TUI UK suspende las operaciones desde Inglaterra y Gales

TUI UK ha anunciado este lunes en su página web que va a suspender sus programas de vacaciones con salidas desde Inglaterra y Gales desde el 5 de noviembre hasta el 2 de diciembre tras el anuncio del primer ministro británico, Boris Johnson, de que se establecerá un nuevo confinamiento ante el avance de esta segunda ola de contagios de coronavirus.

Se da la circunstancia de que TUI UK había reanudado sus operaciones a Canarias a finales de octubre desde que Reino Unido había incluido a Canarias en los corredores seguros.

La compañía informa en su web de que a partir de las 00.01 del jueves 5 de noviembre cancelará todos los viajes combinados, incluidos aquellos con vuelos de terceros, con salida desde Inglaterra y Gales programados entre el jueves 5 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre.

Según señala el touroperador, los clientes afectados serán contactados, en el orden de la fecha de salida, y se les ofrecerán las opciones de modificar su reserva con un incentivo, de recibir un bono de crédito de reembolso protegido por la licencia ATOL con un incentivo de reserva, o bien de cancelar y recibir un reembolso completo en efectivo.

La compañía informa de que los clientes que estén actualmente de vacaciones pueden seguir disfrutando de sus vacaciones según lo previsto.

TUI indica además de que dado que las regulaciones actuales se han implementado solo en Inglaterra y Gales, todas las operaciones con salida desde Escocia continuarán operando según lo planeado, "a menos que se contacte a los clientes de manera proactiva y se les indique lo contrario".

We're working through affected bookings as quickly as possible, and contact anyone affected ASAP. Once we've been in touch, your booking will be ready to amend with an incentive or cancel. Please don't get in touch before then. Thanks for your patience.