"Ya se nota turismo"

La directora comercial y marketing del grupo Seaside, Astrid Van Wijk ha asegurado en La Mañana de COPE Gran Canaria que la campaña turística de este verano estará integrada fundamentalmente por el turismo de proximidad, asegura que “tenemos mucha gente local, no sólo en lo que llevamos de verano, también durante el invierno contamos con turismo de proximidad, sobre todo en los fines de semana,pero hay visitantes de otros países, como Alemanes, Holandeses, Belgas, hay un poquito de todo y por fin se nota ya turismo, pero este verano vendrá fundamentalmente el turismo local”

Van Wijk también ha recordado que los clientes que visitan los hoteles Seaside es repetidora: “tenemos un grado de repetidores del 80%.” Los clientes de estos hoteles no sólo valoran la calidad de las instalaciones, también el servicio de primer nivel que se les ofrece y por supuesto su reconocida y admirada gastronomía, “la gente se queda encantada con el servicio que ofrecemos y sobre todo nuestra supergastronomia.”

CERO TURÍSTICO

La directora de comercial recuerda como fue el cierre de los hoteles de la cadena, asegura que “fue tremendo, en principio solo esperábamos cerrar para tres semanas, pero después se convirtió en meses, noches sin dormir despertarte por la mañana y reconocer que es verdad lo que estamos viviendo, pero el primer impacto del primer cierre fue tremendo.”

El cero turístico que afectó al archipiélago generó que muchos clientes que todavía se hospedaban en los hoteles fueran desalojados, Van Wijk vivió esta situación con desesperación e incredulidad, sin embargo, considera que “mirando ahora para atrás, considera que no deberían haber cerrado porque nosotros aquí, no tuvimos muchos casos, pero en aquel entonces tampoco sabíamos, no teníamos ninguna información de cómo se contagiaba el virus.”

Hay mucha incertidumbre de la ocupación hotelera que tendrá Canarias este verano, debido, sobre todo, a la influencia de las variantes, sin embargo, en invierno sí tendremos buena ocupación, advierte Van Wijk que “nuestra temporada alta es en invierno y aquí si esperamos tener una buena temporada porque ya se está hay reservas.”

APERTURA DE MERCADOS INTERNACIONALES

En cuanto a los cierres de los mercados por los altos contagios, reconoce que la apertura del Reino Unido sería un espaldarazo para el turismo en las islas, reconoce que “sería ideal que el Gobierno británico mirara por separado a las islas.” Lo que si se está planteando desde el Ejecutivo de Boris Johnson es la posibilidad de abrir el mercado para aquellos británicos que estén vacunados con la pauta completa, en este sentido, Van Wijk avanza que “el turoperador Jet2 está planificando vuelos a partir del 19 de julio, si finalmente el gobierno británico abre esta posibilidad de vuelos sin necesidad de cuarentena a los vacunos con las dos dosis.”

El sector sigue abrigando esperanzas de que la campaña del invierno será muy buena en Canarias y se produzca el llamado ‘efecto champágne’, al respecto la directora comercial de Seaside asegura que “es realista pensar que las cifras de la temporada alta serán mejores que las de 2019, no es un hecho seguro, porque hay mucha incertidumbre con la variante Delta, pero si la gente está vacunada, probadamente no tengamos este problema y las ganas que tienen los turistas de viajar, vendrán al archipiélago.”

También se nota una cambio de tendencia en cuanto al tiempo de estancia de los turistas extranjeros advierte Van Wijk que “los turoperadores nos cuentan que se reservan estancias más largas, normalmente la estancia de los Alemanes está entre nueve a diez días, ahora están reservando dos semanas, y esto es muy positivo, se nota que la gente tiene ganas y busca calidad, porque los turistas que antes iban a un hotel de tres estrellas, ahora van a uno de cuatro y aquellos de cuatro, buscan uno de cinco, esto está influenciado por las ofertas de los hoteles pero también por la búsqueda de calidad.”

Van Wijk también habló del bono turístico, lo valora de forma positiva, porque considera que es una alternativa más para que los canarios formalicen sus vacaciones en las islas.

HOTEL SEASIDE PALM BEACH

La Mañana de Cope Gran Canaria se desplazó hasta el hotel Seaside Palm Beach, se trata de un establecimiento alojativo de cinco estrellas, ubicado en el enclave de la reserva natural de las dunas de Maspalomas, rodeado por un oasis de palmeras que consiguen que el cliente se sienta en un lugar privilegiado de la isla. A su amplia oferta de servicios muy cuidadas hay que añadir su reconocida gastronomía, un viaje culinario apto para todo tipo de paladares y necesidades alimenticias de toda la familia.