"Nos roban porque no hay presencia policial"

El video muestra cómo dos ladrones roban un televisor, en una tienda de muebles de la calle Zaragoza, a las tres de la madrugada, sin que nadie les detenga.

Algunos comerciantes de esta zona, han denunciado la falta de seguridad y de la presencia policial desde hace varios año. Una situación que se ha vuelto insostenible debido a los robos que se han cometido en diferentes establecimientos.

Los comerciantes están hartos de que esto ocurra y de vivir con miedo a que les roben en sus establecimientos. Es el caso de Conchi, propietaria del establecimiento donde robaron el televisor. Nos contaba en la Mañana de Cope Gran Canaria, que roban "a sus anchas, entran dentro de la tienda y rompen un cristal sin que nadie haga nada. Lo que pudieron pillar fue un televisor, porque los vecinos llamaron a la policía, pero salieron muy tranquilos con el botín en la mano".

"Estamos muy desprotegidos, llevamos casi 3 años sin ningún policía de barrio en la zona, ni tampoco han aparecido la concejala de seguridad, ni el concejal de distrito, para hablar con nosotros", apuntaba.

La comerciante asegura que llevan mucho tiempo denunciando todos estos robos y que ellos se encuentran intranquilos en sus propias calles. Pide que la policía de barrio vuelva a esta zona, ya que en su opinión, podría solucionar este gran problema.

La Unión Sindical de Policía y Bomberos admite falta de personal

Víctor García, portavoz del sindicato, también nos contaba que Las Palmas de Gran Canaria es muy segura y que no hay que alarmarse. Sí que admite que existe una falta de personal y que "debido a ese aspecto, hemos tenido que realizar una reorganización del personal y no hay tanta presencia, como nos gustaría".

La afectada, Conchi también criticaba que a pesar de las reiteradas llamadas a la Policía Local a veces no aparecían. Víctor García se defendía y recalcaba que la sala del 092 de la Policía Local ha recibido más de 70.000 llamadas que se hacen efectivas.

"Cuando alguien llama al 092, se abre un parte que tiene un número de registro y no va a quedar en el olvido e incluso puede hacer un seguimiento de porqué no ha llegado la unidad. Si ve que la unidad no llega o se retrasa, puede llamar y preguntar. Aparecerán lo más rápido posible".