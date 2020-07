"Si no nos ayudan, nos quedamos en la calle"

Varias familias del Barranquillo Don Zoilo, en Las Palmas de Gran Canaria, serán desalojados del hotel Valencia el próximo miércoles. Hace un año, sus casas se incendiaron y por eso se les dio esta solución temporal mientras se desarrollaban las obras en su viviendas. Se trata de varias familias que se encuentran en una situación vulnerable y que aseguran que si les desalojan, "no tienen a donde ir".

Desde urbanismo del consistorio capitalino, les dieron un plazo de cuatro meses para poder arreglar sus casas que ahora mismo se encuentran inhabitables. Si pasaba ese periodo de tiempo y no realizaban los trabajos, podrían enfrentarse a una multa que asciende a unos 23.000 euros. A día de hoy ninguno de los afectados ha podido arreglar sus casas, ya que no disponen del dinero para poder pagarlo. La situación se agravará este miércoles cuando deban desalojar la habitación que les han habilitado desde el ayuntamiento.

José Cardona, portavoz accidental del Sindicato de inquilinos de Gran Canaria, nos contaba que "se trata de familias vulnerables. No saben a quién más acudir, ni qué más hacer para que les hagan caso". Piden desde el sindicato que "el ayuntamiento les busque una solución inmediata, ya que ahora mismo ni pueden regresar a sus casas, ni tampoco pueden pagar por las obras que tienen que hacer" .

NAYDA DE LA GUARDIA PIDE SOLUCIONES

Nayda de la Guardia, es una afectada que nos contaba en COPE Canarias, que su vivienda había "salido la peor parada". Ella nos contaba que actualmente vive con su madre que tiene un 66% de discapacidad y que tienen un ingreso de 500 euros. Para ella, poder alquilar otra casa es imposible y también lo es "asumir el coste de la obra de su vivienda".

"Nuestra petición es que nos amplíen el plazo para poder arreglar la casa. A las asistentas sociales, que nos dejen un tiempo más aquí, porque no tenemos recursos económicos para poder pagarnos un alquiler, ni nada".

Nayda de la Guardia: "Mi casa, es la más afectada por el fuego. Mi madre está enferma en casa, yo trabajo pero tan solo tenemos 500 euros, con todo lo que tenemos que pagar me quedo sin nada de dinero. Encima nos dan un plazo corto para arreglar toda la vivienda con la porquería que yo cobro. Y me van a multar y me voy a ver más ahogada de lo que estoy. Esto es desesperante".

La afectada relataba en los micrófonos de COPE Canarias que el miércoles deben desalojar el hotel y que tan solo les dieron 4 meses para arreglar la vivienda. Asegura que "no les han dado ninguna solución desde el consistorio, ni tampoco otras ayudas para poder arreglar la casa. Tan solo nos han dicho que tenemos que irnos del hotel y si no lo teníamos arreglado nos enfrentamos a un sanción de 23.000 euros".

LAS FAMILIAS NO TIENEN A DONDE IR

“Por favor amplíanos el plazo de arreglo de la casa y más tiempo en el hotel, porque a la calle no nos vamos a ir. Me siento desesperada porque no sé que hacer, si fuera por mi, me quedaba en una esquina en la calle, pero teniendo a mi madre con un 66% de discapacidad y con muchas enfermedades complicadas, ya me dirás a donde vamos”. añade.

Nayda de la Guardia: “Yo le dije a la asistenta social que cómo me iba a ir yo con mi madre enferma y con la situación del covid en la calle. Que yo prefería estar dentro de mi casa, a pesar de las condiciones en las que se encuentra. Ella me dijo que no, que no teníamos permitido entrar y que yo misma tendría que buscar otras soluciones”.

En cuanto a si van a tomar otras medidas, Nayda comentaba que "sinceramente estoy tan bloqueada, que no sé qué más podemos hacer o qué más debemos hacer".