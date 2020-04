"Es normal que los menores tengan miedo a salir"

Tras la rectificación del gobierno de España por las medidas adoptadas durante el primer paso del desconfinamiento y que tenía como protagonistas a los niños, ayer por fin, los menores de 14 años tuvieron la oportunidad de salir a la calle después de mes y medio de cuarentena. El bienestar físico y emocional de los pequeños siempre ha sido motivo de preocupación de sus padres, algo que se acrecienta tras el aislamiento al que se han visto sometidos, donde muchos han sufrido cierto estado de estrés con efectos negativos como alteraciones en el hábito del sueño, la alimentación y en muchas ocasiones dependencia de las herramientas tecnológicas. Al igual que en su momento se tuvo que realizar un plan especializado dirigido a los menores para entender la situación y sobrellevarla sin perder su contacto con el día a día, también hay que prepararlos para la operación salida, algo que no es tan sencillo como parece porque el confinamiento debido a la pandemia del virus podría generar temor en los pequeños para salir a la calle.

PREPARACIÓN PREVIA

No es una vuelta a la normalidad, por lo que hay que explicarles bien cual es la situación, para ello, es necesario utilizar un lenguaje adaptado con el objetivo de que entiendan exactamente cual es la etapa en la que nos encontramos y qué medidas de prevención hay que tomar para evitar el contagio. Es muy importante explicarles la distancia de seguridad y los motivos por los que hay que establecer cierta separación de otras familias y o amigos que se podrían encontrar en la calle. Exponerles el recorrido y por qué solo pueden estar paseando durante una hora. Son situaciones que permiten preparar a los pequeños para que determinen la realidad de la emergencia, en este caso, la psicóloga de Hospital Perpetuo Socorro Elena Suárez advierte de que las restricciones que se han adoptado en esta salida podría desarrollar cierta “frustración porque ellos tenían muchas expectativas y se han encontrado que es una salida a la calle condicionada.”

MIEDO A SALIR

Es normal que muchos niños “sobre todo a partir de los 8 años” desarrollen un temor a salir “debido a los mensajes que han escuchado y le hemos trasmitidos” por lo que habría que conocer exactamente que es lo que le preocupa “habrá que evaluar estos miedos para poder desmontarlos con calma y cariño y trasmitirle seguridad para salir a la calle," para ello es necesario conocer “que les preocupa, si el miedo está relacionado con la preocupación por contagiarse” o cualquier otro motivo. Es importante trasmitirle confianza, según Suárez, "La seguridad es necesaria” y para ello hay que establecer una comunicación directa con el menor “es importante no presionarlos a salir, tenemos que intentar darles seguridad para que se sientan respetados y comprendidos, porque es normal que sientan miedo y preocupación por salir a la calle.”

SEGUIR CON LAS PAUTAS

El hecho de salir a la calle no significa relajar los hábitos, sin embargo, sí adaptar estas salidas con el patrón establecidos “es importante mantener las rutinas, los paseos y estas salidas se deben incorporar y ayudarles para que sean lo más entretenidas y divertidas posible, incluso animarles para que lleven sus juguetes a la calle y sea un rato de distensión para que pasen un rato agradable.” Lo que jamás habría que hacer es utilizar la salida como amenaza para conseguir cierto comportamiento del menor “eso seria algo a evitar en todos los casos, porque estamos hablando de que salir es una medida de alivio a la situación de cuarentena que estamos viviendo, por lo que en ningún caso debe utilizarse como la consecuencia de un mal comportamiento de los menores”

VOLVER AL CONFINAMIENTO

Ante esta situación inédita, el resultado de los primeros pasos de la desescalada es toda una incógnita, no se puede desechar la posibilidad de que se vuelvan a endurecer las medidas y volver a restringir las salidas. Aquí los padres tenemos una gran responsabilidad “es una posibilidad” de que volvamos a confinarnos en casa “esto también hay que explicárselo” no obstante, "si mantenemos la misma disciplina que hemos conservado en casa no debe haber motivo para suspender el desconfinamiento”

El hospital Perpetuo Socorro ha estableció un programa de consultas telefónicas con sus especialistas, puede informarse en su web