Norah, primer nacimiento en Gran Canaria de 2022

Norah es el primer nacimiento de Gran Canaria en un hospital pubíco de 2022, el alumbramiento tuvo lugar en el Materno Infantil y la niña pesó 3 kilos y 145 gramos. La madre de 29 años se llama Julia y es natural de Tenerife, pero reside desde hace años con el padre de la pequeña, Tenesor de 35 años, ambos viven en el barrio de Las Palmas de Gran Canaria de Hoya de la Playa y es el primer hijo de los dos.

Norah se adelantó a la fecha prevista porque el día del parto estaba pactada para el próximo 5 de enero, según nos relata su padre, Tenesor: “fue una sorpresa, nosotros pensando en ir a cenar por la noche con la familia y al final nos vimos aquí.” La niña nació a las 2:48 horas, su madre asegura que “nos dieron las uvas, pero yo no estaba para comérmelas, quizás al día siguiente, pero las uvas es lo de menos, lo importante es que salió todo bien.”

El parto fue muy rápido, en principio iba a ser inducido porque la madre a pesar de romper la bolsa no tenía dinámica de parto, pero la pequeña quería salir ya y al final se adelantó. Sus padres están encantados con la atención recibida y como fue todo, Tenesor, muy emocionado asegura que la experiencia es indescriptible “siempre te dicen que es algo único, pero hasta que lo no vives, no te das cuenta de lo que es.”

EL PRIMER NACIMIENTO DE CANARIAS TUVO LUGAR EN TENERIFE

El primer nacimiento del año 2022 atendido en un hospital público de Canarias ha tenido lugar a las 00.48 horas en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y ha sido una niña que ha pesado cuatro kilos y 200 gramos.