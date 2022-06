Noemí Santana recibe insultos por avisar que suben las denuncias por violencia machista cuando hay fútbol

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana (Podemos), está recibiendo numerosos insultos en las redes sociales por advertir de que los días de fútbol se reciben más denuncias por violencia machista y poner como ejemplo los datos de las llamadas con ese perfil que se atendieron el día del derbi CD Tenerife-UD Las Palmas.

"Algo falla cuando en este mundo cuando por UN PARTIDO DE FÚTBOL se activan más alarmas (65) por violencia de género que en un día normal (38 de media). Y lo que falla se llama patriarcado", escribió Santana en su cuenta de Twitter este jueves, cuando todos los medios de Canarias llevaban en portada la victoria del Tenerife contra Las Palmas por 1-0 la noche previa, en su duelo por ascender.

El mensaje acumula más de 120 respuestas y medio centenar de redifusiones con comentarios, algunos de apoyo y solidaridad, pero muchos con insultos, menciones al hijo de la consejera (un niño pequeño) y descalificaciones de todo tipo hacia esos datos.



"No he dicho que la culpa sea del fútbol, vuelva a leer. Efectivamente, estamos encontrando patrones en determinadas situaciones. Por eso tenemos a grandes profesionales ejecutando políticas de prevención, atención y educación. Gracias por el saludo a mi hijo", le responde Santana a un internauta que le reprochaba que "culpe al fútbol" y que le enviaba "un saludo para Víctor".



Entre los mensajes de apoyo, varios mencionan que el Centro Nacional para la Violencia Doméstica del Reino Unido ya detectó en el mismo patrón que apunta Santana con lo ocurrido en Canarias el martes 1 de junio e, incluso, lanzó una campaña de sensibilización sobre los malos tratos enfocada, en particular, en el fútbol.



Para una de las colaboradoras de Santana, Sylvia Jaén, activista LGTBI y viceconsejera de Igualdad de Canarias, lo que está sufriendo su compañera tiene un nombre claro: "Acoso".



"La violencia se nutre de violencia y de odio. Que reseñar una obviedad, que las los grandes eventos deportivos aumentan las violencia hacia las mujeres, se haya traducido en el acoso a Noemí Santana lo pone más de manifiesto. Todo mi apoyo", ha escrito este viernes Jaen en Twitter.