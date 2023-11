Un niño de 11 años es excluido del viaje de fin de curso por tener TEA

Elan Fleitas, en un estudiante de once años con trastorno del espectro autista en el Colegio Público del Tablero en San Bartolomé de Tirajana. Su nombre ha sido puesto en conocimiento porque no se le está brindando la oportunidad de acudir a un viaje de fin de curso junto a otros alumnos de sexto de primaria. ¿El motivo? Está en un aula enclave y aunque sea su grupo de referencia, desde el centro escolar no creen que esté capacitado para ir porque necesitaría de necesidades específicas.

En Herrera en COPE Canarias hemos hablado hoy con su madre, Irene Valerón. En los últimos días, se ha viralizado porque subía un vídeo en las redes sociales contando esta situación que le resulta “preocupante y que plantea cuestiones fundamentales sobre la inclusión y la atención a la diversidad en la educación”.

La madre de Elan, Irene Valerón, está muy disgustada y ha tratado de encontrar una solución que permita a su hijo participar en esta experiencia que considera “significativa para su desarrollo social”.

Cuenta que a pesar de que ha ofrecido en el centro escolar que sea ella la que acompañe a Elan y cubrir los gastos relacionados con el viaje, la directora del centro escolar se mantiene firme en su decisión de negarle esta oportunidad, alegando que los objetivos pedagógicos del viaje no son apropiados para él.

Aunque está en el aula enclave tiene amigos de referencia en sexto de primaria

A pesar de que Elan comparte muchas asignaturas con los alumnos de sexto de primaria y sean su grupo de referencia, se encuentra en un aula en clave desde 2017. Este el principal motivo por el que se le ha negado la oportunidad de unirse al viaje de fin de curso con sus compañeros debido a argumentos relacionados con sus necesidades específicas.

Irene Valerón reconoce que su hijo no está escolarizado al 100 % en el aula de sexto de primaria, sino que va a un aula específica para ayudarle con más crecimiento personal, pero en su opinión, “eso no quiere decir que mi hijo actualmente no esté integrado en su grupo de referencia, con el que lleva desde pequeñito y al que siempre he abogado para que esté ahí tanto dentro como fuera del centro. Ahora me veo en esta situación tan desagradable y tengo que pelear porque mi hijo vaya de viaje con ellos, porque sería lo lógico”.

“Me entristece porque el motivo del colegio es que mi hijo está escolarizado en aula en clave y no está escolarizado con los de sexto de primaria, por lo tanto, no es alumno de esa clase. Aparte los motivos que se plantean con esta actividad, se dice que no están a la altura de las necesidades de mi hijo, básicamente es que soy yo la que está luchando por ir a ese viaje sin pensar si es o no positivo para mi hijo. La realidad es que yo soy su madre y sé que sería una cosa superpositiva para su nivel social, que es lo que más le cuesta”, añade.

Señala que desde que ha hecho esta denuncia pública, está recibiendo muchísimo apoyo por parte de todos los padres y también de parte d ella comunidad educativa. Insiste en que “esto le da alas para seguir luchando, para que se haga justicia y mi hijo pueda ir a Madrid, al parque de atracciones”

El miércoles vuelve a reunirse con el inspector educativo para buscarle una solución

Irene Valerón dice que esta amañan se pudo reunir con la inspección educativa porque el equipo del centro no puso en contacto con ella. En esa inspección se le tomó declaración en un acta con las reuniones que había mantenido con a directora del centro. La idea es hacer una valoración y el miércoles le darán una respuesta sobre lo que va a ocurrir.

Considera que esta situación es una clara manifestación de discriminación y va en contra de los principios de inclusión y atención a la diversidad en la educación. A pesar de que el centro educativo ha desarrollado un proyecto piloto sobre diversidad afectiva y prevención del acoso escolar, la negativa a permitir que Elan participe en el viaje de fin de curso es incoherente con estos esfuerzos.

“Es fundamental que las autoridades educativas y la consejería de Educación se involucren activamente para encontrar una solución equitativa y justa que permita a Elan unirse a sus compañeros en esta experiencia importante. La inclusión de estudiantes con necesidades especiales es esencial en la educación y debe ser respetada y promovida en todas las instancias educativas”, destacaba en COPE Canarias”

Concluye destacando que lucha porque no se trata de un “simple viaje. Es la forma en la que se sufragan los viajes: vender boletos, participar en un villancico, salir en un mercadillo en el cole, todas estas cosas en las que mi hijo puede interactuar de manera social con un referente que puedo ser yo, o cualquier persona, se la están quitando también”.