Niegan el alquiler de un piso a una familia grancanaria por tener un niño

David Yagüe, su mujer, su hijo de siete años y su perrita de diez han pasado un auténtico calvario para encontrar una vivienda en la Isleta, en Gran Canaria. Tras casi un año de búsqueda, este padre de familia, desesperado, denunció la situación a través de su cuenta de Twitter. A través de un tweet especificaba que “lo que hay ahora mismo es abusivo de precios y encima no aceptan mascotas y algunos ni niños”.





Yagüe es mozo de almacén en una distribuidora y Esmeralda Rivera, su esposa, dependienta de una tienda. “Con el tema de la pandemia, mi situación laboral ha empeorado como la de muchos de nosotros, imagino. Estoy en ahora mismo en un ERTE parcial del 60%. Entonces, claro, lo que cobraba antes no tiene nada que ver con lo que cobro ahora”, ha explicado.





Según David Yagüe, en la casa que están viviendo actualmente “el coste es bastante elevado” y siente que, a pesar de que él y Esmeralda están trabajando, “se nos hace bastante complicado el pagar un alquiler tan elevado”.





La familia grancanaria busca una casa concretamente en la Isleta debido a que trabajan en la zona, así como es donde está el colegio del menor. Además, los padres de Yagüe también viven en el barrio grancanario, quienes ayudan a cuidar de su nieto. “Como pasa en todas las familias recientemente tenemos que estar contando con nuestros padres, nuestros suegros o cualquier familiar para que nos puedan cuidar a los niños mientras trabajamos”, ha aseverado.





MUCHAS DIFICULTADES A LA HORA DE ENCONTRAR PISO

Sin embargo, el padre de familia ha confesado que “uno de los problemas más comunes, por desgracia, que nos hemos encontrado es que hemos llamado a pisos donde todo pintaba muy bien, con unas características muy buenas, pero nos han puesto problemas con el perro. Por supuesto lo suponía porque en cada anuncio que vemos pone que no admiten mascotas, ya luego habría que negociarlo eso...”.





Pero lo que más les ha llamado la atención ha sido que, “concretamente, en tres pisos que hemos llamado, al decir que tenemos un hijo, nos han dicho que no admiten niños”.





“Tenemos que respetarlo... Esa casa es de ellos y si ellos lo quieren así, pues así. La cosa es que me parece que hay una falta de humanidad en el sector de los alquileres, que no lo logro entender. Y, claro, nos hemos visto una situación en la que no hemos encontrado nada durante casi un año que llevamos buscando y nos hemos visto con ese problema: que ya no admiten ni siquiera a niños”, ha opinado Yagüe.





“También merece una mención el tema de las fianzas y los gastos de gestión de inmobiliarias. Muchas personas que estamos buscando casas estamos de acuerdo en lo mismo. No puede, bajo nuestra opinión, una inmobiliaria cobrarte un mes de gestión. Ese dinero nunca más lo vas a ver y, claro, si un alquiler te sale una media de 750 u 850 euros ahora mismo en la zona del puerto, pues luego hay que añadirle el mes de gestión, fianza, mes de alquiler... ¿Quién tiene hoy en día casi 3.000 euros? Es que es imposible. Nadie puede permitirse unos gastos así. Son cosas que no se entienden”, ha sujetado el grancanario.





Por suerte, la situación de esta familia grancanaria ha mejorado gracias a que un matrimonio mayor les alquiló su casa “por un precio más que razonable, muy por debajo de lo que están pidiendo. Solo con un mes de fianza y un mes de alquiler, algo normal dentro de las posibilidades de una familia”.

“Quería comentar este tema porque me parece digno de mención el que estemos en esta situación de pandemia y no haya humanidad en este sector”, ha sentenciado David Yagüe.