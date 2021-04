Niebla mental, una de las secuelas neurológicas más frecuentes del covid

La neurología está muy atenta a las consecuencias en el sistema nervioso de los pacientes que han superado la covid, por los posibles efectos que puede tener A pesar de que es una enfermedad reciente, los científicos comienzan a tener datos sobre la incidencia que tiene, una vez curados los pacientes. Por ejemplo, que el 60 % de ellos experimenta alguna secuela neurológica.

Lo ha destacado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, Ayose González. Es el jefe de Neurología de Hospitales San Roque. A pesar de que el virus no tiene una especial predisposición por el sistema nervioso, deja sentir sus efectos una vez que el cuerpo ha superado la infección. La secuela más leve es la que se denomina “niebla mental” y tiene que ver con la dificultad para mantener la atención o recordar hechos inmediatos.

Otras dolencias que puede producir es encefalopatía, una afectación difusa del sistema nervioso que produce alteración de la conciencia y desorientación, más frecuente en los pacientes que necesitan de una hospitalización prolongada. Pero también el aumento de padecer un ictus, a consecuencia de los trombos en la sangre.

LLAMADA A LA TRANQUILIDAD

Este tipo de consecuencias, se ve especialmente en los pacientes más graves, que necesitan hospitalización, sobre todo los que llegan a la UCI, González hace una llamada a la tranquilidad, asegurando que “el virus no afecta especialmente al sistema nervioso, no hay que tener esa preocupación como la más probable más allá de que si hay pacientes que desarrollan complicaciones, pero hasta ahora lo que estamos viendo es que en el sistema nervioso no vemos daños que pudieran considerarse irreversibles en la mayor parte de los pacientes, más allá de que haya pacientes concretos que puedan tener dificultades, como ocurre con otras dolencias”.

Recuerda además que aún es pronto para conocer los efectos a largo plazo por el poco tiempo que ha pasado desde el inicio de la pandemia.