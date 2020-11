Nicolás Villalobos: “Sanidad se ha cargado la posibilidad de reactivar el turismo en Canarias"

Este fin de semana Canarias comenzaba a exigir de forma obligatoria un test negativo a todo turista extranjero que quisiera entrar en el archipiélago y alojarse en hoteles. Nicolás Villalobos, director gerente de Be Cordial Hoteles, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que no ha habido incidencias, dado que todos los turistas internacionales acudieron a los espacios alojativos de la compañía con el certificado negativo tanto de PCR, como de test de antígenos.

Una iniciativa a la que, a partir del próximo lunes 23 de noviembre, se suma todo el territorio nacional. Aunque con modificaciones, dado que solo será válido el resultado negativo de una prueba PCR. Algo que la patronal turística de Canarias ha denunciado.

“Se han cargado la posibilidad de la reactivación del turismo en Canarias en temporada alta no permitiendo los test de antígenos. Es el adecuado para restablecer la circulación en Europa”.

Villalobos explica que este tipo de pruebas sonmucho más costosas y tienen menos disponibilidad. “Estamos indignados con que el Ministerio de Sanidad exija PCR habiendo otros test. Con esto se han cargado cualquier opción de tener una temporada de invierno”. En Reino Unido estas pruebas alcanzan costes de 150-200 libras por persona, un precio que no podrán asumir la mayoría de las familias que quieran venir de vacaciones a las islas.

Asimismo, según el director gerente de Be Cordial, el problema no sería únicamente de costo sino también de disponibilidad, ya que los países que actualmente están atravesando una segunda ola están priorizando los PCR para cuestiones urgentes y no lúdicas.

Esta medida respondería a la petición que realizaba tanto el Gobierno de Canarias, como la patronal turística del archipiélago, de realizar un cribado a todo aquel que decidiera viajar a las islas para mantener la buena evolución de la pandemia que se registra en las islas. Sin embargo, para Villalobos responde “tarde y mal” a esta petición. “Espero que tengan el buen juicio de rectificar”.