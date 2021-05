Nicolás Villalobos: "Canarias debe tener un trato singular atendiendo a sus índices epidemiológicos"

Fitur, la feria internacional de turismo que se sigue celebrando en Madrid, supone un punto de inflexión en un sector que debido a la pandemia ha estado parado, ayer el presidente del Gobierno autonómico, Angel Víctor Torres aseguraba que Canarias ha cerrado el 100% de las conexiones con la península para este verano, sin duda es una gran noticia, pero esto no quiere decir que la llegada de turistas en 2021 sea la misma que en 2019, periodo precovid, para el director general de Be Cordial Hotels & Resorts, Nicolás Villalobos es una buena noticia pero las conexiones solo certifica el número de “destinos conectados, es posible que las aerolíneas, a pesar de mantener el slot (reserva), si no hay reserva lo cancelan, también hay que comprobar la ocupación del avión, quizás el año pasado venía lleno y este año a la mitad”

El ritmo de vacunación es fundamental para impulsar el sector, Villalobos espera que el nivel de vacunación se extienda en el archipiélago, ya que es la única opción para volver a cifras de ocupación turísticas aceptables, se muestra optimista ya que “se comprueba que donde se ha alcanzado grandes cotas de población vacunada, cede la pandemia, baja la prevalencia del virus” este hecho es fundamental para establecer un destino seguro”.

Dinamarca, Países Bajos y Alemania ya ha situado a España en la lista verde de destinos seguros, falta Reino Unido, uno de los principales mercados turísticos en las islas, el gobierno británico está estudiando la posibilidad de contemplar a canarias como territorio aislado de españa y adoptar medidas solo para el archipiélago.

Canarias tiene muy buenos índices epidemiológicos, y es posible que pronto el gobierno introduzca a las islas como destino seguro, al respecto, Villalobos considera que “geográficamente somos un archipiélago ultraperiferico y aislado y la situación pandemia de nuestro archipiélago poco o nada tiene que ver con lo que pasa en Madrid o la península, por ello, Canarias debería tener un trato singularizado como tambíen lo debería tener Baleares.”

El embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot ha confirmado que en su país hay muchas ganas de viajar y venir a Canarias, no sólo los ciudadanos británicos, también los operadores del sector, según Villalobos “el primer ministro británico Boris Jóhnson que “debe estar soportando no solo las demandas de sus ciudadanos, también las presiones añadidas de los turoperadores y aerolíneas que legítimamente quieren volver a recuperar su actividad económica y empresarial, pero también es posible que deseen mantener su economía y pretender que sus conciudadanos veraneen en el país para mantener la divisa tan afectada por la crisis.”