Un neumólogo, sobre las mascarillas: “La gente no tendría problema en llevarla en el exterior unos meses más"

Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que el debate sobre si es correcto o no eliminar la mascarilla en el exterior el próximo 26 de junio, como ha adelantado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no existiría si se hubiera cumplido con los plazos de vacunación establecidos. “Si el 70% de la población estuviera vacunada en julio como se apuntó no sería necesario planteárselo. La realidad es que no hemos llegado ni a la mitad, estamos en el 30%”, denuncia.



Ponce insiste en que para eliminar la mascarilla hay que evaluar la incidencia acumulada y, en el caso de Canarias, no baja de los 50 a 14 días. “Canarias es una de las comunidades en las que la incidencia en lugar de disminuir está creciendo”. El experto ha querido recalcar que aún no hemos salido de la pandemia y hay que actuar con responsabilidad.

Según el neumólogo, sería útil que cada comunidad autónoma, debido que se ha decretado el fin del estado de alarma y la intención del Estado es mantener una cogobernanza con los territorios españoles, pudieran tomar la decisión de cuándo eliminar esta medida en base a los criterios valorados de la evolución de la pandemia.

“Estaría bien que se pudiera tomar esta decisión más allá del anuncio político por decisiones científicas. Es lo que toca”. Ponce señala que la población no tendría problema en aguantar “unos meses más si fuera necesario” con la mascarilla para no correr riesgos de crecimiento en la curva de contagios.

“Hay que apelar a la responsabilidad y a la prudencia. La mascarilla en lugars bien ventilados y sin aglomeraciones la podemos quitar, pero teniendo en cuenta que los contagios se están produciendo entre la gente joven esta decisión puede ser controvertida”.

El especialista reconoce que en otros países europeos se ha adoptado ya esta medida, pero destaca que se trata de territorios con una incidencia del virus inferior a 50. “Se debe mandar un mensaje de prudencia para que no se pruduzca un relajamiento, ya que aún no hemos alcanzado la inmunización de grupo”.