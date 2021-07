Un neumólogo alerta: "La vacuna de Pfizer solo protege de la variante Delta en un 64 %"

El neumólogo del hospital general de Gran Canaria Doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce, ha advertido de la peligrosidad de la variante Delta del coronavirus, la más infectiva de las que se han descubierto hasta el momento. Y ha mostrado su preocupación por la mala situación epidemiológica que presentan las islas, como consecuencia de su incidencia." En Tenerife, señala, duplica la media nacional con un 20 % de las muestras secuenciadas y un 10 % en el caso de Gran Canaria".

Lamenta que haya habido un relajamiento en cuanto al control del virus en Canarias, razón por la que considera que hay que mantener la cautela y enviar un mensaje a la población: “Si no minimizamos los contagios, la variante seguirá mutando y se hará más resistente a la vacuna”. Así lo refleja una publicación en el Financial Times en base a los datos de vacunas que ha recogido Israel en donde se asegura que la vacuna de Pfizer protege en un 50 % de esta variante, pero que, con la segunda dosis, el porcentaje solo es del 64 % y no del 94 como en un inicio se había destacado.

Ponce señala que “es evidente que el virus se va haciendo más fuerte e intenta resistirse a las vacunas, con “escapes inmunológicos” para sobrevivir, por lo que es importante seguir manteniendo el mensaje de cautela este verano, ya que no se ha llegado al porcentaje de vacunación prometida. Y especialmente a los no vacunados y jóvenes, evitar aglomeraciones”.

Este especialista recuerda que la vacuna previene de infecciones graves y hospitalizaciones, pero que el virus se está haciendo más resistente, en algunos casos leves o asintomáticos y sigue contagiando. De ahí la importancia de los cribados, como el de Tenerife de este fin de semana, donde la positividad se situó en un 8 %. “Hay que seguir apelando a la responsabilidad y seguir vigilando al virus con nuevas mutaciones, porque la situación aún no está controlada”, termina.

#Canarias DUPLICA media nacional (10%)variante DELTA en #Tenerife :20 %.Llegamos tarde por desgracia. Es 6 veces + INFECTIVA y los datos indican que puede ser cada vez mas resistentes a vacunas. Por favor #NoBajemosLaGuardia sobre todo jovenes este verano evitando aglomeraciones pic.twitter.com/yh1brgxkSk — Miguel Angel Ponce (@MiguelA_Ponce) July 6, 2021