Un neumólogo alerta: "Faltan semanas para que baje el número de hospitalizados y fallecidos por la covid"

El neumólogo del Hospital Doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce, ha advertido de que todavía faltan semanas para que comience a bajar la curva de hospitalizaciones y de fallecidos en Canarias a consecuencia de la covid. Eso después de preguntarle por los datos de la incidencia a 7 y 14 días, que van a la baja desde hace al menos una semana.

Ponce asegura que “no merece la pena curva seguir la curva de incidencia porque ya no se hacen rastreos y no se coge el teléfono a las personas que llaman al teléfono covid para comunicar su positivo”. Este especialista recuerda que solo han pasado 15 días desde la última fecha en la que se pudieron producir aglomeraciones que es el día de Reyes. Por eso, aunque reconoce que puede que la incidencia caiga, el número de hospitalizados sigue en cifras muy altas y "es de su evolución de la que tenemos que estar pendientes a partir de ahora".

No obstante, como dato positivo alega que en febrero no vamos a tener las aglomeraciones del Carnaval por lo que es previsible que tanto el número de hospitalizados como de fallecimientos bajen. Esta última estadística es la que más tarda en bajar después de superar una nueva oleada de covid. Hablamos de las personas que están ingresadas en la UCI, no acaban de ir bien y terminan falleciendo con el paso de las semanas.

Ponce desea que no haya nuevas sorpresas, por ejemplo con nuevas variantes, porque “el virus quiere seguir mutando, quiere seguir escapando a la vacuna, me preocupa la tercera vacuna, cuya inoculación no tiene un buen porcentaje, estamos por debajo de la media a nivel europeo y Canarias está entre las peores comunidades a nivel nacional.

Por eso pide insistir en la inoculación de esa tercera dosis, al mismo tiempo que no le parece oportuno de momento hablar de una cuarta. Prefiere esperar a que lleguen nuevas vacunas actualizadas, al mismo tiempo que pide no bajar la guardia, porque “el virus sigue ahí y quiere seguir mutando y si sigue mutando no va a acabar esta pesadilla”. Expresaba además su anhelo de que el diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud sea certero y de aquí al verano la situación se pueda ir controlando.