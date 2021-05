Un neumólogo alerta: “De un estado de alarma pasaremos a un estado de alarma sanitario”

Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, ha asegurado en una entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, que la sociedad española se encuentra en una situación de indefensión debido a las decisiones tomadas por el Gobierno. “Los pacientes llegan y preguntan por las vacunas, ahora eliminan el estado de alarma y no se sabe qué va a pasar con las medidas. Esto es un desmadre”, advierte el experto.

Ponce insiste en que actualmente Canarias está a un 12% de población vacunada y, por tanto, no cree que sea el momento de relajar las medidas sanitarias. “De un estado de alarma pasaremos a un estado de alarma sanitario”. El neumólogo critica que “todos sabemos lo que pasa con este puñetero virus con el relajamiento”.

El experto cree que hasta después de verano no se alcanzará la inmunidad de rebaño y será en ese momento cuando podrán relajarse las restricciones. Sin embargo, por el momento, deben mantenerse aquellas medidas que ayudan a controlar el virus. “Tenemos que buscar una solución y ya”, indica. “Ya no tengo tan claro que no vaya a existir una quinta ola”.

El neumólogo no entiende que sean los jueces los que tienen que tomar las decisiones acerca de si se mantienen o no las medidas sanitarias. “Que los jueces tengan que hacer de epidemiólogos no es normal”, asevera. Destaca que es esencial tener mucho cuidado con el virus combinando la campaña de vacunación con las medidas.

“Este verano desgraciadamente sin ese nivel de vacunación tendremos que seguir ahondando en la limitación de aglomeraciones, mascarillas e higiene”.