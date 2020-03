Se necesitan 48 toneladas de tapones de plástico para ayudar a 3 personas en Gran Canaria

La ONG Todo Suma Canarias, -entre otras en las islas- ayuda a personas con diversidad funcional y con dependencia gracias a la recogida de tapones de plástico y a su solidaridad.

Montse Ramírez, presidente de la organización contaba en los micrófonos de Cope Canarias que ellos recogen los tapones cuando les llama algún particular, o en los corazones que tienen instalados en el Polígono de Arinaga y en Playa de Arinaga, o en algunos centros privados cuando están completos. Se los llevan a una vivienda y allí realizan una labor de clasificación de los mismos. Después, los llevan a una planta de reciclaje, la cual les ofrece 130 euros por cada tonelada de tapones, una recompensa que destinan a personas que necesitan tratamientos y no pueden costear.

Muchos conocerán esta labor por los tapones solidarios; colegios, supermercados, centros de ocio, avenidas... son algunos de los lugares en los que se recogen estos tapones.

El año pasado Todo Suma ayudó a nueve personas. Este año ya están trabajando con tres.

Uno es Francisco Javier, un joven de 15 años que tiene una enfermedad rara, según explicaba Montse Ramírez, su cerebro no manda la señal al resto del cuerpo, por lo que no puede moverse. Sin embargo, aún no conocen a que se debe esto, por lo que al menos dos veces al año tiene que tratarse en Barcelona. El problema: la Seguridad Social solo le cubre los vuelos, por lo que gracias a esta organización puede cubrir los gastos de alojamiento, comida o transporte.

Otro caso es el de Cristina, ella tiene diversidad funcional. Necesita unos audífonos y unas terapias que no puede pagar al completo, ya que el tratamiento tiene un coste elevado. “Solo para Cristina necesitamos 30 toneladas de tapones de plástico”, decía Montse.

El tercer caso es el de una señora que necesita fisioterapia intensiva para paliar los grandes dolores que tiene a causa de su enfermedad.

Estas tres personas han solicitado ayuda a esta ONG que hace todo lo posible por financiar los tratamientos. Por ello, Ramírez pide a todo aquel que quiera ayudar que se ponga en contacto con ellos, ya que realizan recogidas a domicilio, además de disponer de los dos corazones.

Ahora mismo necesitan unas 48 toneladas de plástico, que representarían cerca de 6.000 euros para costear los tratamientos que necesitan estas personas.

Se trata de una organización que realiza una labor importante, altruista y significativa en Gran Canaria, ya que no solo destinan los fondos a personas que lo necesitan sino que se recicla un material que perjudica gravemente al medio ambiente.