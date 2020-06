Necesarias 300 donaciones diarias de sangre para atender demanda en Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este lunes de que se necesita una media de 300 donaciones diarias de sangre para atender las demandas hospitalarias.

En un comunicado, la Consejería de Sanidad recuerda que todas aquellas personas que no presenten síntomas respiratorios, que no hayan estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y que no hayan viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días, pueden donar sangre durante el tiempo que dure la transición hacia la normalidad.

Los requisitos habituales para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Añade que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha instalado en Tenerife un nuevo punto de extracción en el municipio de Santa Úrsula.

El punto de donación habilitado temporalmente en el interior del Edificio de Usos Múltiples de Santa Úrsula, situado en la Rambla Doctor Pérez, número 1, permanecerá abierto hasta este viernes, 5 de junio, inclusive.

Los horarios de atención a los donantes esta semana son los siguientes: lunes de 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:45, de martes a jueves de 8:45 a 13:30 y de 16:00 a 20:45 y el viernes de 8:45 a 13:30 y de 16:00 a 20:15 horas.

El ICHH recuerda que para donar sangre es imprescindible solicitar cita previa a través del formulario ubicado en la portada del sitio web efectodonacion.com.