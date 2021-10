En navidades, colapsos en las urgencias de los hospitales de Gran Canaria

Intersindical Canarias asegura que, durante los meses de invierno y las navidades, el servicio de urgencias de los hospitales de Gran Canaria se colapse. Es una denuncia que llevan años realizando por la falta de infraestructuras y del personal sanitario.

Ruymán Pérez, portavoz del sindicato señala en COPE Gran Canaria que el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria siguen con unas infraestructuras mejorables y que hasta “35 facultativos han abandonado el complejo hospitalario por las deficiencias que se manifiestan diariamente”.

Ruymán Pérez: “Todos los años volvemos con este discurso, porque las infraestructuras no son suficientes y el personal es precario. Un ejemplo que podemos poner es que 35 facultativos han abandonado el servicio del Hospital Insular de Gran Canaria en el último año. Nosotros estamos cansados de hacer año tras año peticiones en los presupuestos para sanidad y que no nos hagan caso”.

Asegura que a pesar de que se ha habilitado en ese complejo hospitalario un nuevo áreasde urgencias, ha sufrido una remodelación y sigue sin ser suficiente para atender a toda la población que acude.

“El antiguo edificio de Ciencias de la Salud que se iba a utilizar para mejorar los servicios de urgencias, sigue estando abandonado y lo siguen pagando los usuarios y también los trabajadores. Hay un problema de infraestructuras, pero siguen sin hacernos caso nuestros políticos, se siguen sin tomar decisiones y emplazo a la sociedad que se movilicen y salgan a la calle”, añade.

LA SITUACIÓN SE AGRAVARÁ CON LA GRIPE Y LA NUEVA OLEADA DE COVID

El portavoz del sindicato insiste en que la situación se va a agravar durante las navidades. “Sí, la situación se agrava, porque la gripe va a afectar este año también y probablemente con otra oleada del covid, tendremos que hacer movilizaciones para que de una vez por todas a la sanidad se la tome en serio también a sus profesionales y a los usuarios que son los que más lo sufren.”

Según relata en nuestros micrófonos, “ahora mismo la presión hospitalaria es la de todos los años e irá en aumento cuando empeore la climatología, aparezca la gripe y empeore la situación el covid, como es probable que empeore, porque ya han aparecido nuevas cepas del delta plus en otras comunidades autónomas”.

Ruymán Pérez: “Nuestras peticiones son las de siempre: crear nuevas infraestructuras, aumentar el personal evacuar a personal a los centros sociosanitarios porque no pueden seguir ocupando camas en servicios de urgencias… No podemos seguir como hace 20 años, que no se han puesto solución en los problemas diarios”.

SE COLAPSARÁN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS EN LOS HOSPITALES

Ruymán Pérez destaca que “la situación es que colapsarán los servicios de urgencia mientras no se creen nuevas infraestructuras o se dote de más personal. Volveremos a repetir lo que ocurre desde hace 20 años.

“Estos colapsos irán en función de la incidencia de la gripe y del covid, luego se asocian otros virus estomacales, pero va en función e estas enfermedades estacionales, pero es algo que se repite a lo largo de los años”, aseveró.

Insiste en que “el año pasado la gripe dio un poco de respiro con la implantación de la mascarilla o con las medidas preventivas pero este año se espera que tengamos repunte de gripe y una oleada del covid, que se espera por la fecha en las que estamos”.

Asegura que en los hospitales de las islas capitalinas los servicios se colapsan. “Son puntos calientes en todos los hospitales de las islas. En el Negrín, tiene mejores infraestructuras, pero también habrá colapsos por la población que atienden y ya en el insular será desastroso”.

Concluye que los colapsos en las urgencias es lo mismo que “el mismo fotograma que en años anteriores, donde los pasillos están inundados de pacientes. No hay que olvidar que es una queja por la saturación o por la sobrecarga de trabajo, sino por la dignidad de los pacientes”.