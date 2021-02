Naira, una sin techo del Albergue de Jinámar: “Me han echado por denunciar mi situación en los medios"

Naira es una de las 22 personassin techo que durante la pandemia fueron acogidas en el albergue provisional instalado en el Colegio Pedro Lezcano en Jinámar. El Ayuntamiento de Telde habilitó este lugar para que las personas que no tenían hogar pudieran estar acogidas durante la pandemia. Sin embargo, en enero empezaron a desalojar a las personas que allí se encontraban, sin ninguna justificación aparente, ya que ninguna de ellas quería abandonar el municipio, y este miércoles terminaban de desalojar a las 3 personas que quedaban, entre ellas Naira.

La afectada denuncia que “casi todos los que estábamos en este albergue estamos ahora en la calle”. A Naira desde Servicios Sociales le ofrecieron dos alternativas para que dejara el centro: una ayuda de 1.500€ al año para que pague un alquiler –lo que se traduce en 125€ al mes- o trasladarse a un centro de mujeres. Ambas ofertas fueron declinadas por Naira que quería permanecer en el albergue. Sin embargo, cuando lo abandonó para hablar con la trabajadora de Servicios Sociales no dejaron que volviera a acceder, ni siquiera a por sus pertenencias.

“Como he hablado en los medios de comunicación y he denunciado las condiciones infrahumanas en las que nos tenían aquí me han castigado echándome a la calle”, asegura Naira. En el centro provisional las 22 personas estaban hacinadas, 8 personas por aula, durmiendo en hamacas y con un único baño.

Está preocupada porque es asmática y tiene ansiedad y solo le quedan 4 pastillas de su tratamiento de 6 meses.“Ya no me dan ni mis medicamentos, ni un bono para la guagua, ni comida, ni alojamiento”, critica la afectada.

Sin embargo, Naira agradecía la actuación de algunos concejales de la Oposición, los cuales se unían para denunciar esta situación y buscar una solución habitacional a Naira, la cual se trasladaba este miércoles a Tafira con un pastor y su mujer que le ofrecieron una cama para pasar la noche.

Naira asegura que sus compañeros del albergue no están en mejores condiciones. “Hay personas durmiendo en el aeropuerto, debajo de un puente, en un coche, en una escalera en un Centro de Salud, en un parterre, etc., eso no se puede permitir”, denuncia.

Naira, por el momento, se encuentra bien gracias a la solidaridad de las personas que la acogieron. Pero destaca que es una persona sin ingresos, vulnerable y que “el Ayuntamiento de Telde lo sabe” y denuncia que aun así no le buscan una solución.