¿Nadie dimite por la gestión de la crisis migratoria en Canarias?

La migración irregular en Canarias está esta semana en el centro de la actualidad después de que en el muelle de Arguineguín hayan llegado a estar más de 2.820 migrantes, una cifras que se superaba ayer martes y que motivó que durante la jornada, la Policía, evacuara de allí a 227 personas, que se desplazaron en guaguas hasta la Delegación del Gobierno en Canarias, situada en la capital grancanaria.

Una decisión que justificaba el ministerio del Interior amparándose en que, después de 72 horas, no se puede retener a estas personas, al ser el plazo de tiempo que autoriza la ley para tomar la filiación a los migrantes, sin que ninguno esté sujeto a cuarentena o restricción de movimientos por razones de índole sanitario.

Lo cierto es que la decisión ha provocado una crítica unánime en Canarias, al sacar a estas personas sin un plan para acogerles. Se trata en su mayor parte de jovenes magrebís, que se pasaron horas en las calles de Las Palmas de Gran Canaria, hasta que, a última hora del día, el Gobierno de Canarias consiguió alojarles en un complejo de bungalows en el sur de la isla. Hasta entonces, su horizonte era dormir en la calle, con la ayuda tan solo de las mantas y los alimentos que muchos ciudadanos solidarios les dieron.

Era ante la Delegación del Gobierno donde esperaban acontecimientos. Una institución que ayer, como otros muchos días, no daba ningún tipo de respuesta a las demandas de información de los periodistas y que se limitaba a suministrar vía Telegram los comunicados remitidos por el ministerio del Interior. Anselmo Pestana, no ha hecho ningún tipo de declaración sobre este asunto y en los microfonos de COPE Canarias, el vicepresidente del Gobierno en Canarias, Román Rodriguez, aseguraba que "no está dando la talla, ni él ni el ministro". La alcaldesa de Mogán iba más allá y acusaba a la subdelegación del Gobierno de mentir al Presidente de Canarias y a la ciudadanía de Canarias. "La Subdelegada del Gobierno sabía lo que iba a pasar, el Delegado del Gobierno sabía lo que iba a pasar", decía Onalia Bueno.

Fernando Grande-Marlaska es el otro blanco de las criticas en esta situación, despues de que esta semana asegurase que los migrantes solo pasan 72 horas en Arguineguín. Declaraciones contestadas ampliamente también en Canarias y que, junto con lo vivido ayer, han hecho pedir su dimisión a formaciones como el Partido Popular. Más sorprendente es el anuncio hecho por Podemos Canarias. A pesar de que este partido forma parte del ejecutivo canario, su coordinadora, Laura Fuentes, también la solicitaba, rechazando las medidas adoptadas y preguntándose si en esto consistía el plan del Gobierno central para contener la inmigración irregular en las islas.

A esta hora, 08:22 de la mañana, nadie ha salido a la palestra para responsabilizarse de la decisión de sacar a los migrantes de Arguineguín y nadie ha dimitido de su puesto.