La música protagoniza la actividad cultural de noviembre en el Palacete Rodríguez Quegles

En el Palacete Rodríguez Quegles «Suena noviembre». Los miércoles de este mes (9, 16, 23 y 30) la música sonará en el patio del emblemático edificio con las actuaciones de Twin Up, Memphis Tree, Triphasic y Rubén Perdomo. Con entrada libre hasta completar aforo, las citas del próximo mes, promovidas por el área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, arrancarán a las 19:00 horas.



La tarde del próximo miércoles día 9 el dúo Twin Up, una propuesta a guitarra y voz donde se entremezclan diferentes géneros musicales fusionándose así en un formato acústico, estrenará la programación de «Suena noviembre». La cantante Natalia Palacios y el guitarrista Alejandro González interpretarán diversos estilos pasando por el jazz, funky, pop, soul e incluso por el bolero.



El miércoles 16, el Palacete acogerá la visita de Memphis Tree. Este trío interpreta un repertorio donde el Blues, el R&B, el Soul y el Funk son la base de sus canciones. Tomando como referencia a artistas como Ray Charles, Stevie Wonder o Amy Winehouse, a través de sus arreglos, han sabido conjugar el buen gusto con una rítmica sugerente.



El Rodríguez Quegles recibirá el miércoles 23 a la banda Triphasic. Formada por Luis Merino (guitarra), Esther Suárez (voz) y Miriam Fleitas (voz), la complicidad de estos tres músicos, provenientes de diferentes formaciones muicales como el jazz, el soul, el funk rock o el clásico, ofrecen un repertorio diferente, original y fresco.



El último miércoles de «Suena noviembre», el día 30, el escenario del inmueble de la calle Pérez Galdós será para el compositor e intérprete Rubén Perdomo. El artista grancanario cuenta con varios discos editados y sus canciones han puesto la banda sonora a películas y anuncios promocionales.