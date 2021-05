Movilizaciones de los trabajadores de H&M por los despidos en Canarias

125 trabajadores de cinco tiendas de la provincia de Las Palmas de la multinacional H&M en Canarias, han sido puestos en ERE por la transición hacia lo digital. A nivel nacional la intención es despedir a 1.066 personas, el cierre de más de 30 tiendas de ropa en diferentes comunidades autónomas y reducciones de plantillas en 24 establecimientos.

Desde el sindicato de CCOO han anunciado movilizaciones por lo que consideran un "ERE salvaje y desproporcionado" planteado por la empresa H&M a nivel nacional. Por ello, el sindicato ha planificado movilizaciones en distintos puntos del país, en paralelo al proceso de negociación que finalizará el domingo 23 de mayo, entre las que se incluyen concentraciones, paros parciales y huelga de forma escalonada. La intención es clara: “presionar para que H&M cambie su actitud en la mesa dando garantía de mecanismos de empleabilidad".

Iván Morales, miembro del comité de empresa dice que “la empresa ha hecho un ERE no por pérdidas económicas, sino por las ventas online del año pasado. Algo que en Canarias no ocurre, porque no hay venta online”.

Iván Morales: “Nosotros creemos que han aprovechado lo de las ventas online para despedir a la gente que tiene más años trabajados. Es mi caso, soy de los que más horas acumula”.

En Canarias no van a cerrar tiendas físicas, aunque sus empleados sí se verán afectados por la reducción de horas o por despidos. En otras comunidades autónomas sí que se van a quedar sin esas tiendas de ropas, como por ejemplo en Andalucía. A los trabajadores lo van a reubicar en otros establecimientos, algo que no se puede hacer en el archipiélago por la lejanía.

Iván Morales, el portavoz, asegura que la empresa "lo que quiere son empleos low cost, es decir, quieren que el trabajador haga 20 horas semanales. Algo que es imposible para la mayoría de trabajadores porque tienen familias y es imposible vivir con un sueldo de 20 horas semanales”.

El viernes es la última reunión de la mesa negociadora en Madrid, para conocer realmente aquellas personas que van a perder el empleo. Nos cuenta Iván Morales que “la mayoría de los empleados que hay en las islas, son mayores de 40 o 50 años y que para incorporarse a otros trabajos lo tienen muy difícil.

“Estamos luchando y hay mucha incertidumbre. Pedimos en que rebajen el número de tiendas afectadas por cierre, los despidos y por lo menos la persona que se vaya tenga una indemnización decente después de 15 años trabajados”, añade.

Concluye destacando en COPE que también ha pasado en otras franquicias y que las empresas se agarran a la transición digital. Exigen que les formen en este aspecto para evitar ser despedidos, algo que todavía no ha ocurrido o no tienen expectativas de que vaya a pasar.