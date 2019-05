La movilidad y la limpieza a debate en Cope Gran Canaria

La Cadena COPE en Gran Canaria celebró este viernes 10 de mayo, en el Real Club Náutico de Gran Canaria, el debate electoral con los candidatos a la Alcaldía de la capital. En esta ocasión, Javier Benítez, presentador de La Mañana en Cope Gran Canaria, fue el encargado de moderar este debate.

La movilidad y la limpieza en Las Palmas de Gran Canaria han sido los temas que más discrepancias ha levantado entre los candidatos a la alcaldía de la capital.

MOVILIDAD

El actual regidor y candidato del Partido Socialista, Augusto Hidalgo, se ha defendido de las críticas y ha defendió su apuesta de la movilidad sostenible antes las cifras que dicen que la ciudad es una de las más congestionadas de Europa. “En el 2014 ya éramos la segunda ciudad con más tráfico de España, antes de los carriles bici”, añadía.

Beatriz Correas, candidata de Ciudadanos acusaba a la actual corporación de bloquear la ciudad. "Llegaron y colapsaron la ciudad. No defendemos la movilidad del Ayuntamiento porque no es sostenible", insistía.

Javier Doreste, candidato de Unidas Podemos, criticaba las declaraciones de Correas y le acusaba de no conocerle la ciudad, aludiendo al matonismo típico de ciudadanos. “Aquí tenemos, en estas interrupciones una prueba más del matonismo que ya practicó el señor Rivera”, concluía.

Nardy Barrios, de Juntos por Gran Canaria, criticaba la escasa planificación del modelo de movilidad y señalaba que se están cerrando negocios por el carril bici. “No hay quien se mueva por esta ciudad, en este momento el carril bici es la prioridad, no las personas. Aquí hay que poner aparcamientos, contar con todos, llegar a acuerdos y no expulsarlos”,

Pedro Quevedo de Nueva Canarias, señalaba que los comerciantes del Mercado Central están encantados gracias a la peatonalización. Quevedo: “Pregúntale a los comerciantes a la gente del Mercado por las obras del mercado, porque están dando saltos”.

Pepa Luzardo, la candidata del Partido Popular, se refería a la escasez de aparcamientos que hay en la ciudad."Lo que hay que hacer es resolver Torre Las Palmas y no entiendo cómo la prioridad no ha sido resolver Julio Luengo. No se pueden hacer obras sin planificar. "¿Cuántos aparcamientos han hecho en estos cuatro años?", cuestionó al Tripartito.

LIMPIEZA

La limpieza y los servicios públicos también ha sido motivo de debate. Nardy Barrios señalaba el grave deterioro en el que están los servicios públicos, con contratos que van y vienen. Añadió: “La ciudad está más sucia que nunca, más inseguridad que nunca y con las aceras y carreteras abandonadas".

Pedro Quevedo, por su parte, destacaba el enorme esfuerzo de recuperación del servicio de limpieza que ha hecho este gobierno y criticaba que la oposición viera con los ojos de no ver. Quevedo defendió la gestión en el área y dijo que "cada cuatro años tenemos un lío monumental para gestionar un área de esta naturaleza".

Pepa Luzardo anunciaba un plan de choque en el caso de que gobernaran. “La ciudad está peor que nunca, nos piden el baldeo de las calles y el fracaso se ve 'in situ'; los parques y jardines no tienen color, no sé muy bien por qué se abandona o qué gestión se hace para que los servicios funcionen pero a la gestión hay que dedicarle mañana tarde y noche", dijo.

Augusto Hidalgo por su parte destacaba el impulso que se ha dado a la limpieza con un importante número de contrataciones. “Cuando llegue a la Alcaldía, la ciudad tenía 250 trabajadores de limpieza fijos y explotados para limpiar la ciudad. Hemos llegado a un acuerdo para aumentar los trabajadores hasta los 1.100. Por primera vez hay esperanza para la limpieza de la ciudad", observó.

No estaba de acuerdo Beatriz Correas que aseguraba que la actual corporación ha construido paramos de cemento en jardines destacando lo sucia que está la ciudad. "Ves la suciedad, los contenedores rebosando y los parques que ha construido son páramos de cemento. Queremos una buena gestión de limpieza y cambiar el gris de esta ciudad por el verde", resaltaba.

Javier Doreste por su parte destacaba que ha aumentado el caudal de agua depurada empleada en el riego. “Hemos extendido hasta el 18% de aguas depuradas, y el objetivo es que todos los parques se rieguen con aguas depuradas, para conseguir un ahorro en limpieza. Señores, el caos era antes de que llegaramos”, dijo.

RIFIRRAFE ENTRE CANDIDATOS

El momento más tenso del debate se ha producido entre Javier Doreste, de Unidas Podemos y Beatriz Correas de Ciudadanos, cuando Doreste le increpó a la candidata que dejara de interrumpirle. “Puede volver a llamarme nazi, señor Doreste”. A lo que Javier Doreste respondió: “Yo no la llamo nazi, yo la defino. Hay una clara diferencia ahí”.