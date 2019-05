Antonio Morales: "Vamos a poder continuar con nuestro proyecto"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de NC, podrá continuar en el cargo tras ganar las elecciones por unos 3.500 votos al candidato socialista, Luis Ibarra, con el que ha mantenido una reñida pugna a lo largo del recuento de votos de esta noche.

Con casi el 98 % escrutado, Nueva Canarias consigue ocho consejeros en el Cabildo de Gran Canaria, uno menos que en 2015, los mismos que logra el PSOE, que crece de cinco a ocho.

Durante buena parte del domingo Ibarra ha estado por delante de Morales en apoyo electoral, pero en la recta final del recuento el resultado se ha decantado por el candidato nacionalista, que repetirá como presidente como representante de la lista más votada.

El resto de la corporación insular la conformarán seis diputados del PP, que repite representación, ahora con Marco Aurelio Pérez al frente de su grupo; tres de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, que pierden dos de los cinco que los dos partidos tenían por separado; dos de Podemos, que retrocede dos; y dos de Podemos, que entra por primera vez en la corporación.

"Muchísimas gracias a todos los hombres y mujeres, que han confiado en nosotros y que han conseguido que volvamos a estar en la presidencia del Cabildo de Gran Canaria; para afianzar este proyecto en el que creemos, que nos ilusona y que queremos seguir avanzando en los próximos cuatro años para transformar la isla", añadía el presidente.

Antonio Morales: "Nos han dado la posibilidad para poderle dar continuidad a este proyecto. Era lo más importante. Yo cuando pensé que cabía la posibilidad de no renovar la confianza de la ciudadanía, no pensaba que no iba a ser presidente del cabildo, sino que era una pena no poder dar continuidad a este proyecto. Pero vamos a poder hacerlo, vamos a poder hacerlo porque han confiado de que es posible de seguir avanando en esta propuesta".

Luis Ibarra lamenta quedarse cerca de la victoria

El candidato del PSOE al Cabildo de Gran Canaria, Luis Ibarra, ha lamentado haberse quedado "muy cerca de la victoria" en la Institución insular aunque ha destacado el crecimiento experimentado por la formación, que pasa de cinco a ocho consejeros.

"El resultado ha sido tremendamente ajustado. Hemos crecido y nos hemos quedado muy cerca de la victoria", ha dicho esta madrugada en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria, lugar donde los socialistas han seguido los resultados electorales que han dado un empate a consejeros entre PSOE y NC, ambos con ocho --pero los nacionalistas con más votos, lo que hará presidente a Antonio Morales--.

En este sentido, Ibarra ha resaltado que el PSOE se ha quedado tan cerca de la victoria que la ha tenido durante gran parte de la noche electoral, indicando que tan solo unos pocos votos le han separado de la Presidencia insular.

"Estamos contentos de que la ciudadanía haya comprendido el mensaje del PSOE. Muchas gracias por la confianza y por hacer al PSOE mucho más grande en Gran Canaria", concluyó.