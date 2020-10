Morales: “La ministra de Defensa y el ministro del Interior están peleados. Necesitamos un mando único"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que es necesario que el Gobierno de España solucione el problema migratorio cuanto antes, dado que "Canarias no puede convertirse en una cárcel para los inmigrantes que llegan hasta las costas del archipiélago" y no pueden moverse a otras zonas de Europa.

El presidente del Ejecutivo insular denunciaba que las visitas tanto del ministro del Interior, Grande Marlaska, como del ministro de Migraciones, Escrivá “no han servido para nada porque no han dado una respuesta a las necesidades planteadas por esta crisis”. “No hay una política de Estado unitaria para solventar esta crisis”. Insistía en que no es necesario organizar visitas para “que den un paseo”, sino que deben venir con respuestas, acciones decididas y políticas de coordinación.

Antonio Morales aseguraba que, “el ministro del Interior –Grande Marlaska- y la ministra de Defensa –Margarita Robles- no se hablan, no se llevan, no hay relación, están peleados”. Por lo que, para el presidente de la isla, no se pueden buscar políticas o coordinación porque no hay diálogo entre dos de los ministerios implicados. “Es frustrante e indignante”.

Morales explicaba que las primeras 72 horas desde que un inmigrante irregular llega a las costas de Canarias depende del Ministerio del Interior, por lo que, es este el que tiene a las personas hacinadas en el Muelle de Arguineguín. Después, las competencias pasan al Ministerio de Migraciones que no tiene espacio para alojar a estas personas en las islas, dado que el Ministerio de Defensa no quiere implicarse en este asunto. Posteriormente la competencia vuelve a corresponder a Interior en la autorización de las derivaciones que, según el presidente, no se están produciendo.

“Es demencial que estas personas sigan así. No reunimos las condiciones para alojar a 5.000 migrantes”.

Y es que, solo durante el pasado fin de semana llegaron hasta Canarias más de 1.000 personas de manera irregular.“Dicen que necesitan la solidaridad de los municipios o alquilar hoteles cuando en las islas hay instalaciones con condiciones buenísimas, solo que la ministra de Defensa no quiere saber nada”.

Morales critica así las declaraciones de Escrivá sobre la “insolidaridad” de Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, por no haber cedido el espacio para instalar un campamento en Arinaga. “No había lugar a montar un campamento en Gran Canaria como el de Lesbos”, afirmaba.

Insistía en que el alcalde de Agüimes había destacado por su solidaridad en la crisis migratoria y es injusto que depuren responsabilidades con los representantes de las administraciones locales que no tienen competencias en la acogida de estas personas.

Para Morales la solución pasaría por nombrar un mando único que tome las decisiones. “Tiene que haber un coordinador entre el presidente del Gobierno y los ministerios. Se tienen que tomar decisiones ejecutables”, apuntaba.