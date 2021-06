Morales culpa al "insularismo rampante" el conflicto que se ha generado por el incremento de nivel en Tenerife

Antonio Morales presidente del Cabildo de Gran Canaria culpa al: “insularismo rampante,” el conflicto insular que se ha generado a causa del incremento de nivel de emergencia sanitaria de Tenerife, pasando del 2 al 3. A su juicio “hay sectores de insularismo rampantante que culpa al Gobierno de una toma de decisiones discriminatorias con respecto a Gran Canaria.”

Al hilo, advierte de que “en estos momentos no podemos romper la unidad que hemos tenido siempre para afrontar esta situación, ésta unidad ha dado resultados y no podemos romperla ahora.”

Morales reconoce que siempre ha defendido de que: “al menor indice de incremento, hay que subir las medidas, hay que ser rigurosos en las restricciones, porque se ha demostrado que solo el control de los espacios y movimientos de la población es lo que consigue bajar los índices de la pandemia.”

HA SIDO UN VARAPALO LA DECISIÓN DEL REINO UNIDO DE NO INCLUIR A CANARIAS EN LA LISTA DE DETINOS SEGUROS

El incremento de contagios registrados en Tenerife ha elevado la incidencia acumulada, índice que toma el Gobierno británico para abrir o cerrar mercados. La decisión del ejecutivo de Boris Johson de no incluir a Canarias en la lista de destinos seguros, pero si incorporar a Baleares es una determinación que perjudica el sector, según Morales “Es una pena porque perdemos posibilidades nosotros y se abren otros mercados para los turistas británicos, no me gusta esta situación y es una pena que no hayamos podido avanzar en todas las islas por igual, y esto nos hubiese garantizado abrir el mercado británico.”