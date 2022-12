Monseñor Luis Marín de San Martín aclara de que Sinodalidad es más Cristo y más iglesia

El Subsecretario para el Sínodo de los obispos, Monseñor Luis Marín de San Martín, se reúne con la Iglesia de la Diócesis de Canarias en la Santa Catedral de Canarias, donde junto a todas las comunidades parroquiales de la isla ofrecerá una ponencia sobre la sinodalidad de la vida de la iglesia y el papel del laicado en la vida religiosa.

En La Mañana de COPE Gran Canaria, el prelado explicó el motivo de esta reunión afirmando que el motivo fundamental es “darnos cuenta del momento que estamos viviendo como cristiano y vivir nuestra Fe cristiana con coherencia, experimentar a Cristo y la comunidad cristiana y poder dar testimonio del evangelio de la sociedad y el mundo.”

Monseñor aclara que la sinodalidad no es nada nuevo, ya que así se vivía en las primeras comunidades cristianas “viviendo unidos fuertemente a Cristo, experimentando a Cristo y viviendo como comunidad de amor, siempre hacia la evangelización y la buena noticia de Cristo, la iglesia es comunidad y, por tanto, también está llamada a la misión cristiana.”

Sinodadlidad no es otra cosa que; más Cristo y más iglesia, por lo que es imposible vivir el sentido de la iglesia si no hay sinodalidad: “no se puede vivir la iglesia sin la comunidad y sin evangelizar ni dar testimonio.” D. Luis Marín reconoce que todos los cristianos estamos llamados a la responsabilidad y la corresponsabilidad, “la referencia no puede ser siempre las monjas y los sacerdotes,” también juega un papel fundamental los laicos, “viviendo su propia vocación, pero hasta el fondo y desde el servicio.”

En cuanto a las conclusiones de la sinodadlidad aclara que “es un proceso, toda la iglesia es la que debe vivir la comunión evangelizando algo “que no acaba nunca,” todos “debemos participar e implicarnos en la iglesia, escuchar y discernir que quiere Dios en este momento de cada uno de todos nosotros y testimoniar la palabra de cristo, su misión, sin estar a la defensiva, sin encerrarnos en ámbitos de seguridad, estamos llamados y dar respuesta, salir, testimoniar y dar respuesta a los restos de hoy, se trata de un momento de enorme esperanza y renovación.”

El prelado anima a todos para que participen en “este momento de renovación, nadie llega tarde, nadie está excluido, todos, estamos llamados a vivir en la belleza de la Fe Cristiana, implicándose a través de su parroquia, la iglesia no se cierra a nadie y todos somos bienvenidos.”

Después de la ponencia, Monseñor D. Luis Martín de San Martín presidirá la eucaristía junto al obispo de la Diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos y el obispo Auxiliar, Monseñor Cristobal Déniz, al día siguiente; el 2 de diciembre se trasladará a Lanzarote y el 3, estará en Fuerteventura.