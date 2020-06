"No es el momento de hablar de incentivos, hay que armarnos si hay un rebrote"

Hace unos días conocíamos que en Canarias el gobierno proponía destinar 18,7 millones de euros al personal del Servicio Canario de la Salud, para sufragar la paga extra como reconocimiento por la lucha contra el Covid 19.

Una situación que ha sido criticada por la gran mayoría de los profesionales, que quieren que ese dinero se destine a otras causas. Además también piden que no se excluya ni a los celadores, ni a los enfermeros del centro de salud, ni tampoco a los cocineros o limpiadoras de estos centros. Por lo tanto no han visto justo que este reconocimiento se centre solo en parte de la plantilla.

En el caso de José María Ortega, médico de Atención Primaria en el centro de Salud de Schamann, nos contaba que el prefiere que ese dinero "se destine para que se gaste en cosas necesarias en la lucha de esta pandemia".

En nuestros micrófonos José María Ortega nos contaba que no le parecía justo que la paga la fueran a recibir solo una parte de la plantilla, ya que “durante los puntos álgidos del virus en Canarias, en mi centro de Salud los que más se han contagiado han sido los enfermeros, los administrativos...los médicos escapamos”.

"LOS INCENTIVOS NO SON TAN IMPORTANTES"

En cuanto a la propuesta en sí, el médico insistía en que "ahora no es el momento de hablar de incentivos y sobre todo que la ciudadanía no debe relajarse, ni dar la sensación de que no ocurre nada".

“Tengo la sensación de que se hace esto y se crean expectativas que no se corresponde con la realidad. En este momento, estamos en un descanso, la epidemia no ha desaparecido y estamos dando la sensación de que esto ha terminando hablando de incentivos y esto me parece un auténtico horror. El virus nos está dando una tregua y hay que aprovecharla, no para incentivarnos sino para armarnos”.

José María Ortega: “Debemos gastar estos 18 millones de euros en cosas que nos faltan, que necesitamos, como por ejemplo en equipos de rastreo, en la dotación para tener un tramiento de datos apropiado...No es el momento de hablar de incentivos”.

Insistía en que la población no debe relajarse y que debemos aprender a vivir con el virus. “Esto no ha terminado, tenemos que aprender a convivir con el virus, no podemos relajarnos, es necesario que guardemos todas las cosas que hemos aprendido y seguir poniéndolas en práctica. Parece que estamos en una tregua y la debemos aprovechar para practicar, enseñar... es la única manera de hacerlo”.

DEBEN ESTAR PREPARADOS PARA LOS REBROTES

En cuanto a los rebrotes, el médico de familia dice que “sigue echando de menos los equipos de rastreadores y que se han creado estructuras paralelas de las que no se tenga mucha conciencia, ni conocimiento. Dice que el no tiene conciencia de que se estén contratando esos rastreadores y que es un trabajo que se puede hacer desde los centros de salud. Para ello nosn tienen que dar órdenes claras y concretas”.

Sigue relatamdo en COPE que va a seguir exigiendo que se de una vuelta a la propuesta y que piensen en qué pueden emplear ese dinero de manera más positiva para la Sanidad o el resto de los ciudadanos. “Echo de menos tener equipos potentes para el tratamiento de los datos, que es donde hemos hecho agua y se nos han perdido miles de muertos”.Señalaba además de que "no hay manera de saber tan siquiera cuántas muertes ha habido".

José María Ortega: ”Esto no ha sido en el caso de Canarias, peor en el resto del país que ha sido un desastre completo, ya que no coinciden las estadísticas, con el exceso de mortalidad que ha habido, ni con las crifras que se están dando. Eso es un problema de tratamiento de datos".

“Debemos tener herramientas informáticas suficientemente potentes, para que eso no pase, porque del conociemiento de esos datos podemos afrontar la siguiente ola, si es el que viene. Hay que estar preparados”.