La mitad de la flota pesquera de Canarias lleva amarrada desde el sábado debido a la escalada de precios

La mitad de la flota pesquera de Canarias ha secundado el paro convocado por el sector para protestar por la escalada de precios que azota a la actividad. Las condiciones meteorológicas unidas al incremento de los combustibles junto al encarecimiento de los materiales de las artes de pesca y la factura eléctrica han aumentado más de un 50 % los precios que deben pagar.

Por COPE Gran Canaria pasó el vicepresidente de la Federación Nacional de Cofradías y patrón mayor de la de Agaete, Gabriel Jiménez, asegura que la situación que están viviendo “es de locos” además critica al ejecutivo, al que acusa ampararse en una guerra para justificar la carestía en todos los sectores productivos “parece que este gobierno no tiene culpa de nada y el sector primario lo estamos pagando muy caro.”

Jiménez, pide al Gobierno la misma sensibilidad que tuvieron ellos cuando al comienzo de la pandemia, con todos los hoteles y los restaurantes cerrados, el ministro Planas les pidió salir al mar para evitar desabastecimiento en los supermercados: “El ministro nos pidió que por Dios, saliéramos al mar a pescar, traer nuestros productos que son de primera necesidad y lo hicimos, al igual que el agricultor, los ganaderos y los transportistas, nos vimos abocados a trabajar sin saber lo que había.”

El patrón reconoce que, en principio, pararán hasta el miércoles a la espera de conocer que decisión se toma para solventar la situación por la que pasan, “nosotros comenzamos a parar desde el sábado por la mañana con una incidencia del 25 % y ahora ha subido a un 45 %.” Reconoce que el parón de la actividad no puede ser obligatoria y se debe entender que muchos salgan a faenar, la gran mayoría de la flota se compone de pequeños barcos: “como le dices a un pequeño armador después del temporal que nos dejó 10 días sin poder faenar, que se quedaran en tierra cinco días por el aumento del combustible. Lo hemos dejado abierto para que el que pudiera económicamente quedarse en tierra y aguantar y al que no que saliera e hiciera su faena para no dañar a la economía del pescador.”

Sin embargo, Jiménez advierte de que si el próximo miércoles no se ven soluciones al sector, sí convocarán un paro general que afectará a todos, “la idea es que si el ministro no nos da una solución al problema del combustible en el sector esquero, la decisión que se tomará es de aumentar un paro condicional y total hasta que ese de solución.”

Y es que en la gran mayoría de los pescadores no pueden hacer frente a los precios que deben pagar, Jiménez asegura que “el atún listado está a unos 0,80 euros y ese precisamente es el precio que estamos pagando el combustible en canarias o incluso más caro en las islas pequeñas”