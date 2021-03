80 minutos para salir de La Isleta en coche y atascos masivos en Las Palmas de Gran Canaria

Durante esta semana han sido miles los conductores que se han visto afectados por largas colas de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria en distintos puntos de la ciudad, como la salida de La Isleta o la entrada a la capital desde los túneles de Julio Luengo en la rotonda de Torre Las Palmas. Desde el partido Popular achacan el problema a que el Cabildo de Gran Canaria ha asumido la gestión de esta rotonda y no se están regulando bien el tiempo en el que cada semáforo está en verde en cada sentido de la circulación.

Ha sido el concejal Ángel Sabroso quien hablaba sobre este asunto, haciendo referencia a lo que llama el gran punto de tráfico que tenemos en la ciudad: el enlace de Torres las palmas y la salida el túnel de julio luengo. El día en el que denunciaba estos hechos, aseguraba que las colas para entrar llegaban hasta Arucas y la salida de La Isleta estaba totalmente colapsada, con miles de conductores afectados.

El concejal explica que el cabildo acaba de asumir la gestión de la rotonda de Julio Luengo, algo que dependía del Ayuntamiento y achaca el problema a la falta de entendimiento entre las dos instituciones: “Lo que estamos sufriendo es que ahora hay una nueva regulación de semáforos, no hay nadie que esté gestionando dónde están los sentidos de circulación más cargados en cada momento, para ver cuáles son los semáforos que están más tiempo abiertos”.

Problema, asegura que sufren los conductores, los transportistas, la economía, el tiempo, el medio ambiente, la contaminación... espero que se solucione, ya hemos presentado quejas al concejal de movilidad y al alcalde.

Arremetía además contra los responsables del consistorio señalando que “sobre esto veras que no hablan ni dicen absolutamente nada. La sonrisa y la publicada, pero no en los problemas reales, ahí no hay nadie ocupándose”.

Posteriormente el propio concejal aseguraba que tras su queja en redes, las instituciones habían tomado cartas en el asunto y habían solventado la situación.

Los oyentes de COPE Canarias nos han hecho llegar su experiencia a la hora de conducir en esta zona de la capital grancanaria. Uno de ellos Javier Suárez aseguraba que había tardado hasta 80 minutos en salir de la calle Faro.