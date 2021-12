Miguel Montero, director de Dependencia: "No he tenido el apoyo del Gobierno"

Miguel Montero ha explicado en los micrófonos de COPE Canarias los motivos que le han llevado a dimitir al frente de la dirección general de Dependencia del Gobierno de Canarias. Una decisión que tomaba cumpliendo con la promesa dada en estos micrófonos a comienzos de este año, cuando señalaba que dejaría su cargo si no alcanzaba la cifra de 5.000 altas netas en 2021. Un objetivo que no ha podido conseguir.

En primer lugar, ha querido dejar claro que no se iba por motivos personales o porque quedasen 10.000 expedientes por gestionar, este último un dato publicado por algún medio que, explicaba, no es cierto. "No me voy por motivos personales, sino porque no he conseguido mi objetivo", señalaba asegurando que había muchas personas que se ponían nerviosas cuando hablaba de que los políticos tienen que tener objetivos, y al pedirles cuentas, habría gente que tendría que irse a su casa, porque no tienen otro trabajo.

Reconocía como fallos propios el dar una cifra y vincularla a su dimisión, así como pensar que iba a contar con los recursos necesarios por parte de la administración para enderezar el rumbo de la dependencia, cosa que, asegura, no ha ocurrido. Explicaba que ahora mismo en esta área hay destinadas 200 personas de las que 60 son valoradores de grado, pero no han llegado los 101 nuevos trabajadores cuya contratación se anunció por parte del Gobierno.

Respondía claramente diciendo que no cuando era preguntado sobre si ha tenido el apoyo del ejecutivo necesario en la tarea, poniendo como ejemplo lo que ocurrió con la incorporación de personal o el plan de infraestructuras. En este punto esperaba el apoyo de Hacienda para que dedicara a este aspecto del presupuesto parte de la financiación que llega de la Unión Europea. Dinero que al final, según Montero, ha servido para compensar el que dejaba de invertir Canarias en este capítulo de las cuentas regionales. También destacaba el papel jugado por la FECAM, la Federación Canaria de Municipios, en donde "hay una mayor presencia de los partidos que sustentan al Gobierno".

Pero también criticaba a los ayuntamientos. Montero ha señalado que solo 16 de los 88 ayuntamientos canarios estaban colaborando con el servicio realizando los informes sociales, a pesar de que desde la consejería se les había informado que se les facilitaría la contratación de personal para llevarlo a cabo. Aseguraba que no hay problema en que los consistorios realicen esos informes porque así lo reconoce la ley de la dependencia y destacaba que en los presupuestos canarios de 2022 hay una partida de 7 millones de euros para que los municipios se incorporen a la tarea.

Montero defiende su trabajo y gestión, asegurando que este año se ha conseguido reconocer el grado de dependencia a 10.000 personas, la cifra más alta de la historia, pero al mismo tiempo lamentando que no todas puedan disfrutar del derecho reconocido y entrar en el sistema porque no hay suficientes plazas sociosanitarias, algo que es competencia de los cabildos, y por otra parte porque hay ayuntamientos que creen que la ayuda a domicilio que ellos prestan es incompatible con la que otorga la dependencia.

El todavía director de Dependencia reconoce que hace algún tiempo llamó a la consejera para comunicarle su decisión de dimitir. Ha querido defender el trabajo de la consejera de Servicios Sociales, asegurando que hizo una cosa muy sensata: "Decir que era un objetivo que me había marcado yo, no la consejería, ella quizás veía difícil que nos pusieran todos los medios". Y destacaba lo que considera ha sido un movimiento muy inteligente por parte de Noemí Santana como es elegir a una militante del partido socialista, Marta Arocha, para gestionar el departamento. "Con ella no podrán no poner los medios para que no arranque la dependencia", señalaba.

Montero también señalaba que una vez que se dio cuenta de que no podía conseguir su objetivo se dedicó a ordenar el archivo: "Buscar expedientes antiguos, alguno del año 2011, porque viendo que no iba a poder conseguir las 5.000 altas, nos dedicamos a enmendar errores. Había expedientes triplicados. Esto solo lo podía hacer algo que no tuviera el peso de la espada de Damocles de dar resultados", comentaba, añadiendo su satisfacción porque le deja a la persona que entra el archivo limpio. De momento el cese de Montero no tiene fecha, podría ser a finales de mes, aunque él insiste en que seguirá trabajando hasta el final.